16:54 • 2174 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 6674 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 10856 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 13060 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 15353 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 27998 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15198 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 15808 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 18137 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 22672 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
Эксклюзивы
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Финалистка 14-го сезона шоу "Холостяк" Анастасия Половинкина рассказала, что ее влюбленность в Тараса Цымбалюка прошла через месяц после проекта. Она не рассматривает возможность возобновления отношений.

"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка

Финалистка 14-го сезона шоу "Холостяк" и менеджер Анастасия Половинкина откровенно рассказала, как сейчас относится к Тарасу Цымбалюку и испытывает ли до сих пор чувства к нему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Анастасии, которое она дала блогеру Славе Демину.

Итак, финалистка нашумевшего шоу откровенно призналась, что ее влюбленность в главного героя проекта уже прошла. Половинкина отметила, что чувства к Цымбалюку развеялись примерно через месяц после окончания проекта.

Где-то через месяц (прошла влюбленность.. прим. ред.). Ты возвращаешься в свою жизнь, ты понимаешь, что не нравишься человеку. Я же не знала, с Надин он или нет, потому что он еще не давал интервью. Я сходила к психологу, поняла, что у меня есть работа, друзья, родители и все супер и мне не 17 лет, и что я буду любить до конца своих дней

- сказала Половинкина.

Демин же упрекнул Анастасию ее репликой на пост-шоу проекта, где она на вопрос о чувствах к Тарасу отвечает, что все зависит от мужчины. Женщина не отрицала сказанное, а объяснила, что именно имела в виду.

Психолог (на пост-шоу) спрашивала, согласилась бы ты на отношения, когда мужчина тебя не выбирает, дала бы второй шанс. Я говорю нет. Уже выбор за мужчиной. Мы говорили с психологом не в контексте Тараса, а как с человеком, который был влюблен и его не выбрали, и если этот условный мужчина вернется, дам ли я ему шанс

- отметила Анастасия.

В конце концов, Половинкина не рассматривает такой вариант. В частности, она вспомнила, что ее предыдущие отношения, которые возобновляли после их прекращения, заканчивались плохо.

Станислав Кармазин

ОбществоУНН Lite
Блогеры