"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка

Финалистка 14-го сезона шоу "Холостяк" и менеджер Анастасия Половинкина откровенно рассказала, как сейчас относится к Тарасу Цымбалюку и испытывает ли до сих пор чувства к нему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Анастасии, которое она дала блогеру Славе Демину.

Итак, финалистка нашумевшего шоу откровенно призналась, что ее влюбленность в главного героя проекта уже прошла. Половинкина отметила, что чувства к Цымбалюку развеялись примерно через месяц после окончания проекта.

Где-то через месяц (прошла влюбленность.. прим. ред.). Ты возвращаешься в свою жизнь, ты понимаешь, что не нравишься человеку. Я же не знала, с Надин он или нет, потому что он еще не давал интервью. Я сходила к психологу, поняла, что у меня есть работа, друзья, родители и все супер и мне не 17 лет, и что я буду любить до конца своих дней - сказала Половинкина.

Демин же упрекнул Анастасию ее репликой на пост-шоу проекта, где она на вопрос о чувствах к Тарасу отвечает, что все зависит от мужчины. Женщина не отрицала сказанное, а объяснила, что именно имела в виду.

Психолог (на пост-шоу) спрашивала, согласилась бы ты на отношения, когда мужчина тебя не выбирает, дала бы второй шанс. Я говорю нет. Уже выбор за мужчиной. Мы говорили с психологом не в контексте Тараса, а как с человеком, который был влюблен и его не выбрали, и если этот условный мужчина вернется, дам ли я ему шанс - отметила Анастасия.

В конце концов, Половинкина не рассматривает такой вариант. В частности, она вспомнила, что ее предыдущие отношения, которые возобновляли после их прекращения, заканчивались плохо.

