"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів

Учасниця 14-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" та володарка титулу "Міс Україна-2023" Софія Шамія вперше публічно пояснила, чому після того, як вона покину проєкт, її оштрафували на 5 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю Софії, яке вона дала проєкту Очі в очі.

За словами моделі, фінансове стягнення стало наслідком її небажання брати участь у створенні штучних конфліктів і драматичних сцен, на яких наполягала команда проєкту.

Вони хотіли шоу, а я цього шоу не дала - зауважила учасниця.

Софія детально пояснила, що вирішила покинути "Холостяк" у третьому епізоді, так як для неї стало все зрозуміло і вона усвідомила, що більше не хоче брати участь у цьому шоу. Водночас, як говорить Шамія, продакшен аргументував штраф тим, що вона нібито порушила умови контракту, зокрема не попрощалася з головним героєм сезону - актором Тарасом Цимбалюком.

Виявляється, що такого пункту, у якому було б прописано, що учасниця обов’язково має попрощатися з головним героєм шоу, не було. Єдине, що мала зробити Софія, то це попередити команду, що вона вирішила піти. При цьому, Шамія виявилася єдиною учасницею сезону, до якої застосували подібне фінансове покарання.

Ніхто з учасниць не попереджає за кілька днів. Якщо ти вирішуєш піти — ти підеш. Але договір складений так, що якщо тобі поставили штраф, ти його заплатиш. А якщо відмовишся — заплатиш ще більше - резюмувала Шамія.

Зрештою, Софія досить іронічно ставиться до цієї ситуації. Зокрема, модель вважає, що їй вдалося розізлити продюсерів проєкту.

Мені моментами гріє душу, що 21-річна дівчина змогла розізлити продюсерів, яким за 30, і заплатила їм штраф", підсумувала дівчина.

