"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів

11:38 • 716 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 6834 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 18020 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 12386 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 22944 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 19012 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 25900 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 35755 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 30210 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 26606 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Лідер Ірану Хаменеї переміщений у бункер через загрозу атаки США - ЗМІ26 січня, 01:58 • 19347 перегляди
Вучич: мирний план передбачає вступ України до ЄС 1 січня 2027 року26 січня, 02:31 • 15845 перегляди
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення07:59 • 18608 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами09:18 • 15266 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 11408 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
10:01 • 18020 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 11441 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
08:52 • 22944 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 104753 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 68 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 28018 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 27754 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 43872 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 43800 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Учасниця "Холостяка-14" Софія Шамія отримала штраф у $5 тис. за небажання брати участь у штучних конфліктах. Вона не попрощалася з головним героєм, що стало формальною причиною штрафу.

"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів

Учасниця 14-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" та володарка титулу "Міс Україна-2023" Софія Шамія вперше публічно пояснила, чому після того, як вона покину проєкт, її оштрафували на 5 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю Софії, яке вона дала проєкту Очі в очі.

За словами моделі, фінансове стягнення стало наслідком її небажання брати участь у створенні штучних конфліктів і драматичних сцен, на яких наполягала команда проєкту.

Вони хотіли шоу, а я цього шоу не дала

- зауважила учасниця.

Софія детально пояснила, що вирішила покинути "Холостяк" у третьому епізоді, так як для неї стало все зрозуміло і вона усвідомила, що більше не хоче брати участь у цьому шоу. Водночас, як говорить Шамія, продакшен аргументував штраф тим, що вона нібито порушила умови контракту, зокрема не попрощалася з головним героєм сезону - актором Тарасом Цимбалюком.

Виявляється, що такого пункту, у якому було б прописано, що учасниця обов’язково має попрощатися з головним героєм шоу, не було. Єдине, що мала зробити Софія, то це попередити команду, що вона вирішила піти. При цьому, Шамія виявилася єдиною учасницею сезону, до якої застосували подібне фінансове покарання.

Ніхто з учасниць не попереджає за кілька днів. Якщо ти вирішуєш піти — ти підеш. Але договір складений так, що якщо тобі поставили штраф, ти його заплатиш. А якщо відмовишся — заплатиш ще більше

- резюмувала Шамія.

Зрештою, Софія досить іронічно ставиться до цієї ситуації. Зокрема, модель вважає, що їй вдалося розізлити продюсерів проєкту.

Мені моментами гріє душу, що 21-річна дівчина змогла розізлити продюсерів, яким за 30, і заплатила їм штраф", підсумувала дівчина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як фіналістка шоу "Холостяк" Анастасія Половинкіна розповіла, чи досі закохана у головного героя проєкту Тараса Цимбалюка.

Станіслав Кармазін

