Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причина

Переможниця романтичного реаліті "Холостяк-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь повідомила, що їй та її нареченому Івану відмовили в реєстрації шлюбу в органах РАЦС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram-stories медійниці.

Як заявила блогерка, пара планувала офіційно одружитися у дзеркальну дату 02.20.2026, яку вони з обранцем вважають надзвичайно символічною, проте реєстрацію шлюбу так і не вдалося здійснити.

Причиною відмови стали документи щодо її попереднього шлюбу, розірваного за кордоном. Як пояснила блогерка, розлучення, оформлене в Німеччині, тривалий час не можуть коректно внести до українських реєстрів через апостиль та переклади.

Я хотіла саме таку дату. По понеділкам не працюють органи реєстрації. Ваня домовився і ми поїхали 200 км в бік Полтави. Нагадаю, до цього у нас вже було дві відмови через відсутність апостилю. Приїхали в Наталіно (Харківщина), дали документи, а нам такі „Ой, був шлюб за кордоном, це треба вбивати в базу, у мене доступу немає, а сьогодні ж вихідний, ніде воно не пройде, тому не сьогодні. Але спробуйте ще в Карлівці". Ми поїхали, а там в ЦНАПі взагалі не розписують. Відправили в РАЦС. А там сьогодні видають довідки про смерть - поділилася Інна.

Після пережитого Інна наголосила, що для неї головним залишається підтримка коханої людини, а не конкретна дата весілля. Надалі пара планує укласти шлюб через застосунок "Дія".



