Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причина

$42.810.04
51.020.22
ukenru
18:38 • 2870 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37 • 3614 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01 • 3602 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
16:56 • 5920 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
15:28 • 13759 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 22101 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 36283 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 59569 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 74985 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 51558 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.1м/с
77%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 28944 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 47295 перегляди
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви2 лютого, 11:38 • 19335 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video2 лютого, 11:48 • 16494 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto2 лютого, 12:47 • 13269 перегляди
Публікації
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo18:38 • 2870 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита17:09 • 4814 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 15:28 • 13760 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 47563 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 29099 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Село
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto19:01 • 204 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video16:54 • 3444 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo16:01 • 4126 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo15:14 • 5548 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу14:27 • 6372 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Золото
Instagram

Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причина

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Переможниці "Холостяка-13" Інні Бєлєнь та її нареченому відмовили в реєстрації шлюбу через проблеми з документами про попереднє розлучення. Пара планувала одружитися у дзеркальну дату 02.20.2026, але тепер розглядає одруження через "Дію".

Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причина

Переможниця романтичного реаліті "Холостяк-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь повідомила, що їй та її нареченому Івану відмовили в реєстрації шлюбу в органах РАЦС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram-stories медійниці.

Як заявила блогерка, пара планувала офіційно одружитися у дзеркальну дату 02.20.2026, яку вони з обранцем вважають надзвичайно символічною, проте реєстрацію шлюбу так і не вдалося здійснити.

Причиною відмови стали документи щодо її попереднього шлюбу, розірваного за кордоном. Як пояснила блогерка, розлучення, оформлене в Німеччині, тривалий час не можуть коректно внести до українських реєстрів через апостиль та переклади.

Я хотіла саме таку дату. По понеділкам не працюють органи реєстрації. Ваня домовився і ми поїхали 200 км в бік Полтави. Нагадаю, до цього у нас вже було дві відмови через відсутність апостилю. Приїхали в Наталіно (Харківщина), дали документи, а нам такі „Ой, був шлюб за кордоном, це треба вбивати в базу, у мене доступу немає, а сьогодні ж вихідний, ніде воно не пройде, тому не сьогодні. Але спробуйте ще в Карлівці". Ми поїхали, а там в ЦНАПі взагалі не розписують. Відправили в РАЦС. А там сьогодні видають довідки про смерть

- поділилася Інна.

Після пережитого Інна наголосила, що для неї головним залишається підтримка коханої людини, а не конкретна дата весілля. Надалі пара планує укласти шлюб через застосунок "Дія".

"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26.01.26, 13:48 • 30506 переглядiв

Станіслав Кармазін

СуспільствоУНН Lite
Цивільний кодекс України
Соціальна мережа
Шлюб
Блогери
Державний кордон України
Дія (сервіс)
Харківська область
благодійність
Німеччина
Instagram
Полтава