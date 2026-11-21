Во Франции в субботу, 21 ноября, прошли новые акции протеста против роста стоимости жизни. По данным Министерства внутренних дел страны, в демонстрациях приняли участие 82,5 тысячи человек, тогда как Студенческий союз оценивает число участников в 150 тысяч. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.

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В частности, в Париже, по данным полиции, на улицы вышли 21,5 тысячи человек, а по оценкам Студенческого союза — 45 тысяч.

Нынешняя акция стала шестой неделей протестного движения, к которому присоединились профсоюзы, молодежные организации и представители движения «желтых жилетов». В то же время число участников было меньше, чем в течение двух предыдущих суббот. Тогда власти сообщали о более чем 100 тысячах протестующих, а организаторы оценивали их число примерно вдвое выше.

В Париже демонстрация между площадью Республики и площадью Нации прошла спокойно. Однако в Марселе и Лионе во второй половине дня произошли столкновения. По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 18:00 по всей стране были задержаны 144 человека. Для охраны общественного порядка привлекли около 70 тысяч полицейских и жандармов.

В Марселе разрешенная демонстрация собрала 4600 участников, по данным префектуры. Часть колонны отклонилась от согласованного маршрута. Правоохранители применили слезоточивый газ, после чего отдельные лица подожгли мусорные баки. Огонь перекинулся на автомобили, на место прибыли пожарные.

В Лионе несколько колонн пытались пройти в центральную часть города, несмотря на запрет на проведение демонстраций в значительной части центра. Правоохранители разогнали участников с помощью слезоточивого газа. В Лилле на акцию собрались около 5 тысяч человек.

Протесты также проходят в рамках общеевропейского призыва профсоюзов и организаций, защищающих право на жилье, к проведению скоординированных акций с пятницы по воскресенье.

Отдельно профсоюзы CFDT, CGT и UNSA призвали работников частного сектора присоединиться ко всеобщему дню забастовки и мобилизации государственного сектора, запланированному на 1 декабря.

Движение «желтых жилетов», представители которого также присоединились к протестам, в этот день отметило восьмую годовщину. Оно возникло в 2018 году на фоне недовольства повышением цен на топливо.

Кроме того, на следующую неделю в разных городах Франции запланированы демонстрации против насилия в отношении женщин. Они пройдут, в частности, в Бордо, Марселе, Нанте, Лилле, Лионе и Париже.

В Германии тысячи людей вышли на молодежные протесты, в одном из городов произошли беспорядки