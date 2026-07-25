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Украина предлагает создать 30-летнее партнерство с Канадой в энергетике и поставлять канадский СПГ

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Украина предложила Канаде стратегический мост энергетической безопасности с поставками СПГ и заключение долгосрочного соглашения на 30 лет. Также обсуждается грантовая поддержка Канады в размере 650 млн канадских долларов для закупки газа.

Украина предлагает создать 30-летнее партнерство с Канадой в энергетике и поставлять канадский СПГ

Украина предложила Канаде создать стратегический мост энергетической безопасности, который предусматривает поставки канадского сжиженного природного газа (LNG), а также заключить долгосрочное соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере сроком на 30 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики.

Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с министром энергетики и природных ресурсов Канады Тимом Ходжсоном. Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере и атомной энергетике.

Мы стремимся максимально диверсифицировать маршруты поставок газа. Украина предлагает создать стратегический мост энергетической безопасности с Канадой, сосредоточенный на поставках канадского LNG в Украину. По результатам договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни обсудили с министром энергетики подготовку и преимущества заключения долгосрочного стратегического соглашения в энергетике на 30 лет

– отметил Шмыгаль.

Отдельное внимание в ходе переговоров уделили подготовке Украины к следующему отопительному сезону. В частности, стороны обсудили возможность предоставления Канадой грантовой поддержки на закупку газа для Украины в размере 650 млн канадских долларов в рамках общего пакета помощи в этом году.

Кроме того, украинская сторона предложила канадским поставщикам использовать украинские подземные газовые хранилища для хранения газа.

Шмыгаль также поблагодарил Канаду за неизменную поддержку Украины и отметил личный вклад министра Тима Ходжсона в развитие двустороннего энергетического партнерства.

"Нафтогаз" впервые забронировал мощности LNG-терминала в Европе до 2044 года10.06.26, 18:05 • 4181 просмотр

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Министерство энергетики Украины
Канада
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль