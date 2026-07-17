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Блогер на фактах показал, почему отчет Федорова является голым пиаром, далеким от реальности

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Блогер на фактах показал, почему отчет Федорова является голым пиаром, далеким от реальности.

Блогер на фактах показал, почему отчет Федорова является голым пиаром, далеким от реальности

Деятельность Михаила Федорова на посту министра обороны часто оценивают, опираясь на его собственные доклады, в том числе и на последний публичный отчет, но если анализировать факты, то реальность оказывается очень далекой от этих "реформаторских сказок". Об этом, приведя соответствующие факты, написал политический эксперт и блогер Владимир Цибулько, сообщают Украинские Новости, пишет УНН.

""Реформаторские" сказки экс-министра Федорова: где реальность, а где голый пиар? В последнее время нас активно забрасывали красивыми презентациями о "невиданной трансформации войска" от уволенного главы Минобороны Михаила Федорова. Вчерашний его публичный отчет не стал исключением. Но если снять розовые очки и взглянуть на факты, картинка оказывается мыльным пузырем. А что, если отложить эмоции и просто пройтись по цифрам и реальным "достижениям", которые нам продают как победу?" - задался вопросом политолог.

Он подробно разобрал то, как Федоров подает факты и какими они являются на самом деле, начав с "суперконтрактов" для всех.

"Нам отчитываются об инновационных контрактах с определенными сроками и отсрочками. Звучит круто? Только вот разработаны они были еще в 2025 году при предыдущей каденции Дениса Шмыгаля. Тогда их просто не запустили из-за нехватки финансирования. Экс-министр просто достал из ящика чужой документ и выдал за свой прорыв", - подчеркнул Цибулько.

"Самые высокие в мире" зарплаты пехотинцев, по его словам, - это также откровенная и циничная манипуляция. Ведь базовый оклад рядового - около 20 тысяч гривен, остальное - это боевые выплаты за ежедневный риск жизнью на "нуле". Но это касается лишь узкого круга штурмовиков, тогда как большинство войска имеет одни из самых низких доходов на рынке труда.

"Цифровая иллюзия в Резерв+. Нам рассказывают о десятках цифровых проектов, в частности - об отсрочках. На самом деле автоматические отсрочки разработали и запустили еще до конца 2025 года. В 2026 году команда Федорова смогла лишь на их автоматическое продление для учителей и опекунов. Работы на три копейки, а шуму - на миллион. Возвращение из СЗЧ. Отчитываются о "новых инструментах стимулирования" для тех, кто самовольно покинул часть. Правда в том, что алгоритм возвращения работал еще с лета 2025 года (возвращено более 67 тысяч бойцов). А вот после "нового" постановления правительства №767 от июня 2026 процесс не ускорился, а наоборот - затормозился! Почему? Потому что возвращение разрешили лишь в ограниченные 43 бригады, заблокировав другие части. Количество вернувшихся резко упало", - продолжил развенчание мифов эксперт.

Главный провал экс-министра обороны - мобилизация, реформирование которой было личным поручением Федорова.

"В отчете нет ни слова о реформе мобилизации. Она полностью провалена, сопровождалась скандалами (вспомните хотя бы Львов) и нулевой реакцией МОУ. А анонсированная реформа призыва вообще возмутила военных, так как уравняла новобранцев без опыта с теми, кто годами проливает кровь на фронте. Хорошая презентация не заменит реальных реформ. Пора наконец судить по результату, а не по слайдам в PowerPoint. Разве нет?" - резюмировал Владимир Цибулько.

Лилия Подоляк

Политика
Мобилизация
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