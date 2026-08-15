Чехия готовит миссию по восстановлению энергетики Украины
Киев • УНН
Чехия усилила финансовую поддержку бизнеса, сотрудничающего с Украиной, и готовит миссию компаний для восстановления инфраструктуры. Вице-премьер Гавличек подтвердил визит в Украину осенью.
Чехия окажет Украине помощь перед зимним сезоном, в частности в восстановлении энергетического сектора. Об этом в соцсети Х сообщил первый вице-премьер — министр торговли и промышленности страны Карел Гавличек, информирует УНН.
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По его словам, правительство Чехии усилило инструменты финансовой поддержки бизнеса, сотрудничающего с Украиной.
Сотрудничество в промышленности, энергетике, исследованиях и разработках. Благодарю за сегодняшние дебаты с вице-премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Вместе с тем я подтвердил, что готовлю миссию чешских компаний в Украину с целью привлечения их к восстановлению инфраструктуры
Он также подтвердил планы совершить визит в Украину осенью.
Напомним
В июне Воздушные силы Украины получили 10 новых учебно-тренировочных самолётов ALTO NG чешского производства.
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