В Чехии фиксируют распространение прокремлёвских нарративов об Украине и ударах по России — ЦПД

В чешском информационном пространстве распространяются тезисы о якобы негативных последствиях украинских ударов по территории России и бесполезности поддержки Украины. Такие сообщения появляются на ресурсах, которые исследовательские организации Чехии связывают с дезинформацией и прокремлёвской пропагандой. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Центр фиксирует распространение в чешском инфопространстве пророссийских нарративов через ряд ресурсов, аффилированных с российской пропагандой - говорится в сообщении.

В частности, продвигаются тезисы о том, что удары вглубь России "ухудшают стратегическое положение Украины и провоцируют дальнейшую эскалацию конфликта", "единственное, чего достигли Украина и её партнёры, — это ухудшение трагической судьбы Украины" и тому подобное.

Ресурсы, распространяющие эти нарративы, преимущественно крайне правой идеологии, относятся к сегменту квазимедиа и информационных платформ, которые независимые исследовательские организации Чехии систематически классифицируют как источники дезинформации и прокремлёвской пропаганды.

Используя такие ресурсы, Кремль пытается влиять на общественное мнение в Чехии, разжигать ненависть к украинцам в этой стране и препятствовать оказанию помощи нашему государству - добавили в ЦПД.

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