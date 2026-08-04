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The Washington Post
Ракетный комплекс "Тор

Шмыгаль заявил, что цель россии - уничтожить водоснабжение в Украине

Киев • УНН

 • 3354 просмотра

Первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что россия нацелена на уничтожение водоснабжения в Украине. Он подчеркнул, что без воды и канализации трудно прожить более трех дней.

Шмыгаль заявил, что цель россии - уничтожить водоснабжение в Украине

Первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что цель россии сейчас – уничтожить водоснабжение в Украине, а также добавил, что "тяжело прожить больше трех дней без воды и канализации", передает УНН со ссылкой на POLITICO.

Детали

В интервью POLITICO Шмыгаль заявил, что Украина и россия ведут ожесточенную борьбу за уничтожение энергетических систем друг друга — кампанию, которая определит любые будущие мирные переговоры.

"путин хочет добить нашу энергетическую систему и подорвать нашу экономику и производство вооружений", — сказал Шмыгаль. "Он также надеется, что зимой наше общество сломается от истощения и будет оказывать давление на руководство, чтобы оно подписало капитуляцию".

Издание отмечает, что Украина отвечает массированными ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые вывели из строя около 40 процентов мощностей по первичной переработке нефти в россии и создали нехватку топлива по всей стране.

"Это как 12-й раунд, и каждый боксер надеется, что первым упадет его соперник", - сказал Шмыгаль.

Министр энергетики добавил, что Киев надеется, что его удары, а также санкции союзников будут оказывать давление на российского диктатора владимира путина, чтобы тот прекратил войну этой осенью. Если это не удастся, Украину ждет еще одна зима атак со стороны россии на ее энергетическую инфраструктуру — повторение прошлогодней кампании, которая погрузила украинские города в ледяную тьму.

"Цель россии сейчас – уничтожить наши источники водоснабжения. Прошлой зимой они атаковали электросети и отопление, но выжить можно было, если во время отключений электроэнергии были газ и вода", - сказал Шмыгаль. "Тяжело прожить больше трех дней без воды и канализации".

Добавим

Чтобы пережить зиму, Украине нужны перехватчики ПАК-3 для зенитных ракетных комплексов "Патриот", способные сбивать российские баллистические ракеты. Президент Владимир Зеленский говорил о цели в 300 перехватчиков. Однако запасы США низки из-за войны с Ираном; теперь Киев и его союзники оказывают давление на такие страны, как Испания и Греция, чтобы те передали Украине свои ПАК-3.

В понедельник Зеленский подчеркнул, что продолжающаяся кампания Украины против россии, наряду с усилением санкций, является приоритетом, и выразил надежду, что это "не оставит россии другого выбора, кроме мира".

"Но мы ясно понимаем, с кем имеем дело, и что путин надеется затянуть эту войну", - сказал он, предупредив о возможной "зимней энергетической войне".

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
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Энергетика
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Война в Украине
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