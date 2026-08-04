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россия атаковала Украину баллистикой, обезврежено 117 из 136 дронов

Киев • УНН

 • 5192 просмотра

В ночь на 4 августа россия выпустила по Украине одну баллистическую ракету и 136 дронов. Силы ПВО сбили или подавили 117 вражеских БПЛА.

россия атаковала Украину баллистикой, обезврежено 117 из 136 дронов

россия ночью выпустила по Украине одну баллистическую ракету и 136 дронов, из которых 117 сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 04 августа (с 18:00 03 августа) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской обл. - рф и 136 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Орел, Миллерово – рф, ВОТ Донецк, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 117 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.

российские войска за сутки потеряли более 1200 солдат и почти 1800 БПЛА04.08.26, 07:44 • 8752 просмотра

Юлия Шрамко

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