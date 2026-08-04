В рф фиксируют атаку дронов в подмосковье и под петербургом, под ударом могли оказаться Wildberries
Киев • УНН
В ночь на 4 августа БПЛА атаковали складские помещения Wildberries в чехове и логистический комплекс у красного бора в ленинградской области.
В рф сообщили об атаке дронов в Подмосковье и Ленинградской области, под ударом могли оказаться логистические объекты Wildberries, сообщают мониторинговые ресурсы и фиксирует OSINT-анализ, пишет УНН.
Детали
В Чехове Московской области, фиксирует ASTRA, БПЛА атакуют складские помещения Wildberries. Очевидцы публикуют кадры атаки и её последствий.
Также в ночь на 4 августа губернатор Ленинградской области сообщил о повреждении "складского помещения" у н.п. Красный Бор. Очевидцы публиковали кадры с пожаром на территории логистического комплекса.
Как установил OSINT-аналитик ASTRA по видео очевидца, дым поднимается над территорией, на которой расположены два складских комплекса: Wildberries и "Лента". Комплекс Wildberries виден в кадре на переднем плане.
Площадь складского комплекса Wildberries составляет 154 000 кв. м., "Ленты" - 70 000 кв. м.
В поражении были задействованы в том числе дроны производства украинской оборонной компании Fire Point. Как отметила ранее СЕО Ирина Терех, компания продолжает масштабировать производство собственных дальнобойных средств поражения. В частности, ударный беспилотник FP-1, по данным компании, уже продемонстрировал эффективность при ударах по целям в глубоком тылу рф, а его последняя модификация способна преодолевать до 3400 км.
Кроме того, Fire Point производит ракеты Flamingo и работает над собственной линейкой баллистических ракет: FP-7 проходит сертификацию, FP-9 готовится к испытаниям осенью.