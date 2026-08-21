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Financial Times
Старлинк
Отопление

В Украине 22 тысячи многоэтажек имеют электрическое отопление - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 2084 просмотра

Общинам рекомендуют подготовить генераторы и оборудовать поблизости пункты несокрушимости.

В Украине 22 тысячи многоэтажек имеют электрическое отопление - Шмыгаль

В Украине насчитывается 22 тысячи многоэтажных домов с электрическим отоплением. Для подготовки к следующей зиме общинам рекомендуют подготовить генераторы, а возле таких домов должны работать пункты несокрушимости. Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов в Верховной Раде Украины, передает УНН.

Детали

Что касается домов с электроотоплением - в стране насчитывается 22 тысячи многоэтажных домов с электрическим отоплением. Это огромное количество абонентов. В рамках плана устойчивости мы предложили общинам и руководителям общин готовиться к следующей зиме и уже подготавливать соответствующие генераторы

- заявил министр энергетики.

В то же время он отметил, что в Украину в больших количествах завозят энергетическое оборудование из фонда поддержки энергетики.

Мы завозим генераторы в больших количествах - десятки тысяч тонн энергетического оборудования из фонда поддержки энергетики. В частности, генераторы, в том числе большой мощности - от 0,3 до полутора и даже до двух мегаватт. Такого оборудования, в принципе, будет достаточно, чтобы поддерживать тепло. Возле таких домов ГСЧС или местные власти обязательно устанавливают и должны устанавливать пункты несокрушимости, и на тот случай, если в таких домах пропадает свет, люди обязательно могут: первое - воспользоваться пунктами, второе - местные власти должны обеспечить соответствующую генерационную способность. В частности, когда мы говорим об объектах критической инфраструктуры, такие дома должны попадать в эту сотню собственной генерации

- подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним

Стоимость генераторов в Украине колеблется от 8 тыс. до 150 тыс. гривен в зависимости от мощности, типа двигателя и бренда. Для квартир рекомендуют инверторы или портативные станции EcoFlow в качестве альтернативы.

Алла Киосак

Общество
Энергетика
Отопление
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Верховная Рада
Украина
Денис Шмыгаль