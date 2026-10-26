Бизнес может обжаловать новые ограничения бронирования: юрист объяснил, как действовать

Кабинет министров Украины принял постановление, предусматривающее новые правила бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий. Однако в нем оговорки бизнеса были учтены лишь частично. Компании имеют право обжаловать соответствующее решение в суде. Вместе с тем сам факт несогласия предпринимателей с решением правительства не станет достаточным основанием для его отмены. Старший военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко в комментарии УНН рассказал, какие юридические механизмы защиты будут у бизнеса и можно ли добиться пересмотра ограничений.

Бизнес выступил против сокращения бронирования: чем грозят новые правила

Инициатива Кабинета министров по пересмотру правил бронирования военнообязанных работников вызвала широкую волну критики со стороны бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, работодателей и представителей стратегически важных предприятий.

Правительство предложило сократить лимиты бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики со 100% до 85%, а для коммунальной сферы — с 75% до 60%. Одновременно обсуждались изменения в порядке расчета количества работников, подлежащих бронированию. Кроме того, правительственные чиновники хотели создать Координационный центр, который решал бы вопросы получения предприятиями статуса критичности.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции отметили, что правительственная инициатива содержит ряд коррупционных рисков, в частности и в части создания нового органа.

Против предложенных ограничений выступили представители Союза украинских предпринимателей, Украинского совета бизнеса, Федерации работодателей Украины, Украинской авиотранспортной ассоциации, Аэрокосмической ассоциации Украины, оборонных предприятий, профсоюзов и других отраслевых объединений.

Главный аргумент бизнеса заключается в том, что сокращение количества забронированных работников не учитывает реальных потребностей производства. Потеря даже небольшого количества узкопрофильных специалистов может привести к остановке отдельных производственных процессов, срыву контрактов и государственных заказов и сокращению объемов продукции.

Особенно остро этот вопрос стоит перед оборонными предприятиями, выполняющими государственные заказы, энергетическими компаниями, обеспечивающими стабильность критической инфраструктуры, и предприятиями смежных отраслей. Последние могут непосредственно не производить вооружение или электроэнергию, однако обеспечивают стратегические производства необходимыми материалами, оборудованием, логистикой и услугами.

Представители бизнеса также подчеркивали непредсказуемость государственной политики и отмечали, что никакого диалога с правительством по этой инициативе не было. Постоянный пересмотр правил бронирования усложняет долгосрочное планирование, создает риски для инвестиций и ставит под угрозу выполнение уже заключенных контрактов.

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Правительство пообещало провести консультации с бизнесом перед принятием окончательного решения. Однако, очевидно, никакого диалога так и не было, поскольку ни одна из ассоциаций публично об этом не сообщила.

Что предусмотрено новыми правилами бронирования

23 октября Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что Кабмин финализировал постановление.

По его словам, критичность предприятия отделяется от его экономических показателей. Критическими должны быть сферы, которые действительно работают на оборону и экономику: ОПК, энергетика, связь, логистика, ЖКХ и другие. Для них ничего не изменится. В то же время отраслевые и региональные критерии критичности будут обновлены и проверены на предмет злоупотреблений.

Кроме того, максимальный уровень бронирования, в частности для энергетики и ОПК, больше не будет составлять 100%. По словам Премьера, безусловное полное бронирование несправедливо по отношению к тем, кто служит, и открывает пространство для злоупотреблений.

Он обещает, что работа тех, кто производит вооружение или поддерживает критическую инфраструктуру, не ослабнет. Если для бесперебойной работы необходимо забронировать больше работников, предприятие сможет подать обоснованное обращение в Координационный центр.

Планируется, что Министерство обороны усилит ответственность за уклонение от службы. "Правила должны быть одинаковыми для всех", — подчеркнул Корецкий.

По его словам, также правительство готовит механизм 100%-ного бронирования при условии выполнения мобилизационного обязательства.

"Предприятие сможет полностью бронировать работников, если будет регулярно добровольно привлекать часть из них к военной службе. Принципиально важно, чтобы человек знал, куда он идет и на какой срок. За ним сохраняются рабочее место и зарплата. Условия совместно проработают Минобороны и Минэкономики вместе с бизнесом", — добавил глава правительства.

Механизм планируют утвердить до 1 декабря.

Может ли бизнес обжаловать постановление Кабмина

По словам старшего военного юриста ЮК "Приходько и партнеры" Данила Гончаренко, украинское законодательство предусматривает возможность судебного обжалования нормативно-правовых актов Кабинета министров, если они нарушают права предприятий или противоречат законодательству.

В соответствии со статьей 264 Кодекса административного судопроизводства Украины обжаловать нормативно-правовые акты могут не только лица, в отношении которых они уже применены, но и те, которые являются участниками правоотношений, в которых соответствующие нормы будут применяться. Правовыми основаниями для обжалования могут быть превышение Кабмином полномочий, противоречие постановления законам Украины, нарушение обязательной процедуры его принятия или несоблюдение принципа пропорциональности — пояснил юрист.

Предприятиям не обязательно ждать фактической утраты бронирования работниками или остановки производства. Если компания относится к кругу субъектов, на которых будут распространяться новые требования, она уже сейчас может обратиться в административный суд.

Гончаренко обратил внимание, что во время военного положения действуют специальные правила подготовки правительственных решений. В частности, Регламент Кабмина предусматривает исключения, когда публичные консультации по вопросам обеспечения обороноспособности государства не проводятся.

Поэтому само отсутствие обсуждения новых правил бронирования с предпринимателями не обязательно будет свидетельствовать о нарушении законодательства. Перспективы обжалования будут зависеть прежде всего от содержания конкретных положений и их соответствия законам Украины — отметил юрист.

Можно ли приостановить действие новых ограничений на время судебного разбирательства

Предприятия могут обжаловать как постановление Кабмина полностью, так и отдельные его положения. Например, предметом иска могут стать конкретные лимиты бронирования, новые критерии критичности или требования к подтверждению статуса критически важного предприятия.

Однако само обращение в суд не будет означать автоматического приостановления действия новых правил.

Пункт 1 части третьей статьи 151 КАС Украины прямо запрещает приостановление действия актов Кабинета министров Украины в качестве меры обеспечения иска — пояснил Гончаренко.

Это означает, что обжалуемые ограничения будут продолжать действовать во время судебного разбирательства, если правительство самостоятельно не изменит соответствующие нормы. А следовательно, предприятия могут столкнуться с необходимостью выполнять новые требования еще до того, как суд окончательно оценит законность постановления.

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В то же время юрист отметил, что компании могут отдельно обжаловать индивидуальные решения государственных органов, в частности отказ в бронировании работников или утрату предприятием статуса критически важного. В таких делах вопрос обеспечения иска будет рассматриваться отдельно.

Какие доказательства помогут бизнесу защитить свои права

Одним из главных вопросов потенциального судебного спора станет доказательство того, что новые ограничения не только создают экономические трудности, но и нарушают права предприятий или устанавливают необоснованные требования.

Бизнесу необходимо прежде всего обосновать, какие именно положения постановления нарушают его права и законные интересы, противоречат законодательству или устанавливают несоразмерные ограничения — пояснил юрист.

По словам Гончаренко, одних лишь ссылок на возможные финансовые потери, дефицит работников или риск остановки производства будет недостаточно. Для подготовки соответствующего иска предприятиям стоит собрать финансовую отчетность, штатные расписания, документы о забронированных работниках, решения о критичности, договоры с заказчиками и подтверждения выполнения государственных или оборонных заказов.

Особое значение будут иметь доказательства того, что мобилизация конкретных специалистов может привести к остановке производства, невыполнению государственного заказа или нарушению функционирования критической инфраструктуры.

Например, если предприятие докажет, что потеря нескольких инженеров, технологов или операторов сделает невозможным выполнение оборонного контракта, это может стать весомым аргументом при оценке соразмерности введенных ограничений.

Не только суд: как бизнес может добиться пересмотра постановления

Судебное обжалование — не единственный механизм защиты интересов бизнеса. Даже после принятия новых правил бизнес-ассоциации и отдельные компании могут инициировать их пересмотр через Кабинет министров, профильные министерства, парламентские комитеты и народных депутатов.

По его мнению, коллективные обращения предприятий и отраслевых объединений с конкретными фактами могут стать эффективным инструментом влияния на государственную политику.

Кстати, в Верховной Раде 16 октября 63 народных депутата зарегистрировали проект постановления №16160, в котором предусмотрена отмена решения Кабмина о бронировании от 13 октября. Именно это постановление после шквала критики дорабатывало правительство.

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Таким образом, даже после принятия новых правил бронирования у бизнеса есть правовые механизмы для их пересмотра. В то же время судебное обжалование может длиться месяцами, тогда как негативные последствия для предприятий могут проявиться значительно раньше. Поэтому ключевым вопросом остается готовность правительства к конструктивному диалогу с бизнесом и дальнейшему учету рисков, которые могут поставить под угрозу работу стратегических отраслей. Ведь в условиях войны государство должно не только обеспечивать мобилизационные потребности, но и сохранять экономический и производственный потенциал, от которого непосредственно зависит его обороноспособность.