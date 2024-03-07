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Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

Київ • УНН

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Щоб запобігти авітамінозу навесні, рекомендується різноманітна дієта з великою кількістю овочів, фруктів.

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

Недостатня кількість овочів та фруктів у раціоні осінньо-зимового періоду спричиняє навесні гіповітаміноз – дефіцит вітамінів в організмі. Про симптоми та як цьому зарадити, у коментарі УНН розповів лікар-експерт з питань громадського здоров'я, кандидат медичних наук Отто Стойка.

Навесні ми часто починаємо замислюватися про нестачу вітамінів – гіповітаміноз. Особливо гостро постає питання нестачі вітаміну D, що виробляється під дією сонця. Але, любов до фаст-фуду може спровокувати нестачу й інших вітамінів та мікроелементів.

"Коли людина дуже полюбляє перероблені продукти, то, імовірніше за все, у неї буде гіповітаміноз по багатьох вітамінах", - каже лікар.

Також він звернув увагу на вітамін В12, який традиційно асоціюється з вживанням м'яса, тому що в рослинних продуктах його фактично немає.

"Це такий достатньо унікальний у цьому стосунку вітамін. Він може накопичуватися в організмі, тому люди, які не їдять їжі тваринного походження, у них протягом кількох років може бути компенсація. Але вважається, що однаково з часом, якщо довго практикує людина і не їсть тваринних продуктів, то в неї це може бути дефіцитом. Треба дуже грамотно підходити до свого харчування і компенсувати вітамін. Деякі навіть В12, або інші вітаміни, щоб це компенсувати", - додає лікар.

Стойка розповів, що краще споживати, щоб поповнювати вітаміни, яких не вистачало взимку.

"Вітамін А, D, Е, К - вітаміни жиророзчинні. Вітамін D - це вітамін, який є в рибі, оліях, але найбільше ми його отримуємо від сонця через шкіру, коли в нас сезон "відкритих рук". У зимовий період спостерігається часта недостатність цього вітаміну. Тому його здоровим людям рекомендують приймати як харчову домішку. Так само можемо казати про вітамін С, який потрапляє з фруктами, овочами та, наприклад, із зеленню. Також його багато у відварі шипшини, який рекомендують не забувати вживати", - каже медик.

Але загалом медик рекомендує не обирати продукти за наявністю у них того чи іншого вітаміну – а додати у свій раціон більше різноманітних овочів та фруктів. За загальним правилом, вони мають становити 50% від денного раціону. І цю частину раціону можна пропорційно розділити між овочами та фруктами. Лікар також радить не нехтувати квашеними продуктами, які покращують травлення.

Стойка наголосив, що перш за все необхідно урізноманітнювати споживання їжі: "Наприклад, овочі повинні доповнюватися з білковою їжею. Тому що білкова їжа - це чверть раціону. І ще чверть - вуглеводи - це каші, цільнозерновий хліб, картопля. Тобто отакий такий баланс має бути: перевага з овочами, але різноманітність однаково ми даємо, тобто це буде якраз профілактика гіповітамінозів".

Якщо говорити про комплекс, про проблеми, щоб їх уникнути, необхідно в першу чергу налагоджувати здорове різноманітне харчування з великою кількістю овочів, фруктів і різноманітність білків, жирів, вуглеводів. Жири теж допомагають засвоюватися вітамінам, особливо про рослинні жири

- додає лікар-експерт.

Та, зауважує Стока, є інша проблема – навіть, якщо людина збалансує свій раціон, то залишається відкритим питання – наскільки її організм здатен засвоїти отримані з їжі вітаміни.

"Тут ще інша проблема, що людина, якщо навіть буде підбирати продукти, то необхідно зважати, наскільки засвоюються у неї вітаміни, наскільки якісно працює шлунково-кишковий тракт, тому що треба, щоб був здоровий шлунок, який саме не тільки засвоює вітаміни, а ще й може їх виробляти. Тому важливо, щоб саме була нормальна робота кишківника, що також залежить від вживання збалансованої їжі, щоб було якісне засвоєння цих продуктів та вітамінів", - додає Стойка.

За його словами, специфічних симптомів від авітамінозу може і не бути, але, наприклад, це може просто бути загальна втома, однак, "важко визначити на око, чи людина не доспала, чи вона втомилася від конкретної нестачі вітаміну".

Також симптомами гіповітамінозу може бути ламкість нігтів та волосся, а також сухість шкіри, але це не обов'язково.

"Тобто немає такого специфічного симптому гіповітамінозу, але якість такі порушення, які іншим чином не проявляються, можуть натякнути на гіповітаміноз. Наприклад, втома, або швидка втома може вказувати на нестачу вітаміну D. Запідозрити гіповітаміноз можна загальними симптомами, але точно може вказати сімейний лікар", - додає Стойка.

Наостанок він зазначив, що стрес, особливо в умовах війни, може впливати на те, що гірше працює шлунок і гірше засвоюються продукти, що може призвести до дефіциту вітамінів в організмі.

Як зробити фізичні вправи звичкою: перерахували 6 порад25.01.24, 07:00 • 62165 переглядiв

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