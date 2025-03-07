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За неделю на ОРВИ болеет по 250-270 тыс. украинцев, регистрируют преимущественно грипп: когда закончится эпидсезон

Киев • УНН

 • 13032 просмотра

В 22 областях Украины зарегистрирована циркуляция вируса гриппа, в 5 регионах превышен эпидемический порог выше, чем ожидалось. За неделю болеет около 250-270 тыс. украинцев, эпидсезон должен завершиться в начале апреля.

За неделю на ОРВИ болеет по 250-270 тыс. украинцев, регистрируют преимущественно грипп: когда закончится эпидсезон

В 22 областях Украины зарегистрирована циркуляция вируса гриппа. В пяти областях эпидемический порог выше, чем ожидалось. В конце марта - начале апреля обычно заканчивается эпидемический сезон. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.

На самом деле, ситуация, которую мы сегодня видим, абсолютно характерна для текущего времени года. Начиная с декабря - первый квартал года - это обычно период подъема ОРВИ, гриппа

- сказал Кузин.

По его словам, показатели на 13-15% ниже, чем аналогичный период прошлого года.

Уровень заболеваемости ОРВИ стабилизируется после пика в феврале - Минздрав05.03.25, 12:34 • 14061 просмотр

По состоянию на сегодня в 22 областях Украины зарегистрирована циркуляция вируса гриппа. То есть мы уже перешли от острых респираторных вирусных инфекций (к гриппу - ред.). Сейчас в подавляющем большинстве регистрируем случаи гриппа. В пяти областях эпидемический порог выше, чем ожидалось. В этих областях сейчас применяются карантинные или ограничительные меры. Речь идет о Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях

- рассказал Кузин.

Уровень заболеваемости ОРВИ стабилизируется после пика в феврале - Минздрав05.03.25, 12:34 • 14061 просмотр

Он отметил, что еще в 12 областях эпидемический порог немного выше, чем средний, и там применяются локальные ограничения.

"Если посмотреть на общую характеристику, то за неделю в среднем болеет где-то 250-270 тыс. украинцев. За весь период эпидемического сезона 33 украинца умерли, люди были не вакцинированы и в очень тяжелой форме перенесли ОРВИ или грипп", - сообщил Кузин.

Также он сообщил, что уровни госпитализаций остаются на достаточно низком уровне. В среднем - это около 9 тыс. пациентов за одну неделю.

Кроме того, Кузин заявил, что конец марта - начало апреля - это обычно окончание эпидемического сезона.

Минздрав о нынешнем эпидсезоне гриппа и ОРВИ: есть одна тревожная тенденция - большое количество госпитализаций21.02.25, 16:21 • 24948 просмотров

Анна Мурашко

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