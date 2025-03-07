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За тиждень на ГРВІ хворіє по 250-270 тис. українців, реєструють переважно грип: коли закінчиться епідсезон

Київ • УНН

 • 13033 перегляди

У 22 областях України зареєстрована циркуляція вірусу грипу, у 5 регіонах перевищено епідпоріг вище, ніж очікувалося. За тиждень хворіє близько 250-270 тис. українців, епідсезон має завершитися на початку квітня.

За тиждень на ГРВІ хворіє по 250-270 тис. українців, реєструють переважно грип: коли закінчиться епідсезон

У 22 областях України зареєстрована циркуляція вірусу грипу. У п'яти областях епідемічний поріг є вищим, аніж очікувалося. У кінці березня - на початку квітня зазвичай закінчується епідемічний сезон. Про це сказав заступник міністра охорони здоров‘я, головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає УНН.

Насправді, ситуацію, яку ми на сьогодні бачимо, вона абсолютно характерна для поточної пори року. Починаючи з грудня - перший квартал року - це зазвичай період підйому ГРВІ, грипу

- сказав Кузін.

За його словами, показники на 13-15% нижчі, аніж аналогічний період минулого року.

Рівень захворюваності на ГРВІ стабілізується після піку в лютому - МОЗ05.03.25, 12:34 • 14061 перегляд

Станом на сьогодні в 22 областях України зареєстрована циркуляція вірусу грипу. Тобто ми вже перейшли від гострих респіраторних вірусних інфекцій (до грипу - ред.). Зараз у переважній більшості реєструємо випадки грипу. У п'яти областях епідемічний поріг є вищим, аніж очікувалося. У цих областях зараз застосовуються карантинні або обмежувальні заходи. Ідеться про Житомирську, Рівненську, Хмельницьку, Черкаську та Чернівецьку області

- розповів Кузін.

Рівень захворюваності на ГРВІ стабілізується після піку в лютому - МОЗ05.03.25, 12:34 • 14061 перегляд

Він зазначив, що ще в 12 областях епідемічний поріг трішки вище, аніж середній, і там застосовуються локальні обмеження.

"Якщо подивитися на загальну характеристику, то за тиждень в середньому хворіє десь 250-270 тис. українців. За весь період епідемічного сезону 33 українці померли, люди були не вакциновані й в дуже важкій формі перенесли ГРВІ або грип", - повідомив Кузін.

Також він повідомив, що рівні госпіталізації залишаються на достатньо невисокому рівні. У середньому - це близько 9 тис. пацієнтів за один тиждень.

Окрім того, Кузін заявив, що кінець березня - початок квітня - це зазвичай закінчення епідемічного сезону.

МОЗ про цьогорічний епідсезон грипу та ГРВІ: є одна тривожна тенденція - велика кількість госпіталізацій 21.02.25, 16:21 • 24954 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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