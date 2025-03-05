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Рівень захворюваності на ГРВІ стабілізується після піку в лютому - МОЗ

Київ • УНН

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МОЗ повідомляє про стабілізацію захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 після пікового лютого. За епідсезон захворіло майже 3 млн українців, зафіксовано 33 летальні випадки від грипу.

Рівень захворюваності на ГРВІ стабілізується після піку в лютому - МОЗ

Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні був зафіксований у лютому і зараз рівень стабілізується, але досі перевищення епідпорогу високого рівня фіксується у п’яти областях, повідомили у МОЗ України у середу, пише УНН.

З 24 лютого по 2 березня в країні занедужало 273 220 людей, із них 144 335 – діти. Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 на рівні країни був зафіксований у лютому і зараз у березні спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків на рівні країни

- повідомили у МОЗ.

За даними з регіонів, з 24 лютого по 2 березня з ускладненнями потрапило 9048 пацієнтів, і наразі в лікарнях "достатньо ліжкомісць для пацієнтів з ускладненнями ГРВІ, рівень госпіталізації - не перевищено".

Як повідомляється, перевищення епідпорогу високого рівня зафіксовано у п’яти областях: Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій. Ще у 12 - спостерігається середній рівень: у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській та Чернігівській. "У цих областях чи окремих населених пунктах регіону за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий "локальний карантин". Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах у школах, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи", - зауважили у МОЗ.

За даними ЦГЗ, у Дніпропетровській та Миколаївській областях - низький рівень. В інших областях України та місті Києві ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.

Загалом в порівнянні з минулим епідсезоном, як вказали у МОЗ, захворюваність на 13% нижча. "Захворюваність на ГРВІ зумовлена циркуляцією вірусів грипу у 22 регіонах країни. З початку циркуляції вірусів грипу в країні - з січня - зареєстровано 33 летальні випадки внаслідок ускладнень захворювання, з яких 4 - серед дітей", - повідомили у МОЗ. За даними медиків, померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу.

Дані з початку епідсезону

Загалом, з початку епідемічного сезону, з 30 вересня 2024 року по 2 березня 2025 року, на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 2 991 977 людей (8,3% від населення країни), що, за даними ЦГЗ, на 13,1% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років. У більшості виявили респіраторно-вірусні інфекції, лише у 18 829 пацієнтів було підтверджено COVID-19. 

За даними ЦГЗ, з початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 117 випадків.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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