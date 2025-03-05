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Уровень заболеваемости ОРВИ стабилизируется после пика в феврале - Минздрав

Киев • УНН

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Минздрав сообщает о стабилизации заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 после пикового февраля. За эпидсезон заболело почти 3 млн украинцев, зафиксировано 33 летальных случая от гриппа.

Уровень заболеваемости ОРВИ стабилизируется после пика в феврале - Минздрав

Пик заболеваемости ОРВИ, грипом и COVID-19 в Украине был зафиксирован в феврале, и сейчас уровень стабилизируется, но превышение эпидемического порога высокого уровня до сих пор фиксируется в пяти областях, сообщили в Минздраве Украины в среду, пишет УНН.

С 24 февраля по 2 марта в стране заболело 273 220 человек, из них 144 335 – дети. Пик заболеваемости ОРВИ, грипом и COVID-19 на уровне страны был зафиксирован в феврале, и сейчас в марте наблюдается постепенное снижение регистрации новых случаев на уровне страны

- сообщили в Минздраве.

По данным из регионов, с 24 февраля по 2 марта с осложнениями попало 9048 пациентов, и в настоящее время в больницах "достаточно коек для пациентов с осложнениями ОРВИ, уровень госпитализации - не превышен".

Как сообщается, превышение эпидемического порога высокого уровня зафиксировано в пяти областях: Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой. Еще в 12 - наблюдается средний уровень: в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской и Черниговской. "В этих областях или отдельных населенных пунктах региона по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применяться усиленные противоэпидемические меры, так называемый "локальный карантин". В частности, речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах в школах, учебных заведениях, ограничении количества посетителей в учреждениях и других противоэпидемических мерах", - отметили в Минздраве.

По данным ЦОЗ, в Днепропетровской и Николаевской областях - низкий уровень. В других областях Украины и городе Киеве ситуация с эпидемической активностью стабильна, наблюдается предэпидемический уровень.

В целом, по сравнению с прошлым эпидсезоном, как указали в Минздраве, заболеваемость на 13% ниже. "Заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов гриппа в 22 регионах страны. С начала циркуляции вирусов гриппа в стране - с января - зарегистрировано 33 летальных случая в результате осложнений заболевания, из которых 4 - среди детей", - сообщили в Минздраве. По данным медиков, умершие не имели профилактических прививок против гриппа.

Данные с начала эпидсезона

В целом, с начала эпидемического сезона, с 30 сентября 2024 года по 2 марта 2025 года, ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 2 991 977 человек (8,3% от населения страны), что, по данным ЦГЗ, на 13,1% меньше аналогичного периода сезона 2023-2024 годов. У большинства выявлены респираторно-вирусные инфекции, только у 18 829 пациентов был подтвержден COVID-19. 

По данным ЦГЗ, с начала текущего эпидемического сезона количество умерших от гриппа и ОРВИ составляет 117 случаев.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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