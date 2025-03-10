В Киеве выявлено почти 22100 случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID
Киев • УНН
В столице зарегистрировано 22094 новых случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19 за 10 недель. Уровень заболеваемости на 6,2% ниже эпидемического порога, но наблюдается рост на 5,3% по сравнению с прошлой неделей.
Уровень заболеваемости на 6,2% ниже эпидемического порога.
Передает УНН со ссылкой на КГГА.
Состоянием на 10-ю неделю 2025 года в столице Украины зарегистрировано 22 094 новых случая заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе на COVID-19. Об этом сообщили в ДУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МОЗ".
Уровень заболеваемости на 6,2% ниже эпидемического порога. В настоящее время этот показатель составляет 748,4.
По сравнению с предыдущей неделей в Киеве наблюдается рост заболеваемости на 5,3% - прежде всего за счет детского и взрослого населения.
Заболеваемость среди детей изменилась:
- с 11 922 до 12 206;
- рост на 2,4%.
Уровень заболеваемости взрослых:
- с 9 069 до 9 888;
- рост на 9%.
Дети составляют 55,2% от общего количества, на предыдущей неделе – 56,8%. Заболеваемость среди школьников возросла на 5,9%. Так, у детей школьного возраста зарегистрировано 7 749 случаев.