У Києві виявлено майже 22100 випадки захворювання на грип, ГРВІ та COVID
Київ • УНН
В столиці зареєстровано 22094 нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19 упродовж 10 тижнів. Рівень захворюваності на 6,2% нижчий епідпорогу, але спостерігається зростання на 5,3% порівняно з минулим тижнем.
Рівень захворюваності на 6,2% нижчий епідемічного порогу.
Передає УНН із посиланням на КМДА.
Станом на 10-й тиждень 2025 року у столиці України зареєстровано 22 094 нові випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Про це повідомили в ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ".
Рівень захворюваності на 6,2% нижчий епідемічного порогу. Наразі цей показник становить 748,4.
Порівняно з попереднім тижнем у Києві спостерігається зростання захворюваності на 5,3% - перш за все за рахунок дитячого та дорослого населення.
Захворюваність серед дітей змінилась:
- з 11 922 на 12 206;
- зростання на 2,4%.
Рівень захворювання дорослих:
- з 9 069 на 9 888;
- зростання на 9%.
Діти становлять 55,2% від загальної кількості, на попередньому тижні – 56,8%. Захворюваність серед школярів зросла на 5,9%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 7 749 випадків.