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У Києві виявлено майже 22100 випадки захворювання на грип, ГРВІ та COVID

Київ • УНН

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В столиці зареєстровано 22094 нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19 упродовж 10 тижнів. Рівень захворюваності на 6,2% нижчий епідпорогу, але спостерігається зростання на 5,3% порівняно з минулим тижнем.

У Києві виявлено майже 22100 випадки захворювання на грип, ГРВІ та COVID

Рівень захворюваності на 6,2% нижчий епідемічного порогу.

Передає УНН із посиланням на КМДА.

Станом на 10-й тиждень 2025 року у столиці України зареєстровано 22 094 нові випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Про це повідомили в ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ".

Рівень захворюваності на 6,2% нижчий епідемічного порогу. Наразі цей показник становить 748,4.

- інформує Центр контролю.

Порівняно з попереднім тижнем у Києві спостерігається зростання захворюваності на 5,3% - перш за все за рахунок дитячого та дорослого населення.

Захворюваність серед дітей змінилась:

  • з 11 922 на 12 206;
    • зростання на 2,4%.

      Рівень захворювання дорослих:

      • з 9 069 на 9 888;
        • зростання на 9%.

          Діти становлять 55,2% від загальної кількості, на попередньому тижні – 56,8%. Захворюваність серед школярів зросла на 5,9%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 7 749 випадків.

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