Трамп получил рождественское приглашение посетить родину матери в Шотландии
Киев • УНН
Депутат-лейборист пригласил Дональда Трампа посетить деревню Тонг на острове Льюис, где родилась его мать. Оба политика имеют родственные связи с этой деревней, откуда их матери родом.
Новоизбранного президента США Дональда Трампа пригласили посетить шотландский остров, где родилась его мать, пишет УНН со ссылкой на Independent.
Детали
Лейборист Торкуил Крайтон, новый депутат от Na h-Eileanan an Iar, прислал новоизбранному президенту США рождественскую открытку с предложением посетить деревню Тонг на острове Льюис, где родилась мать Дональда Трампа. Что интересно, матери обоих мужчин происходят из этой деревни.
Покойная мать Трампа, Мэри Энн Маклеод, выехала из Тонгу в 1930-х годах в возрасте 18 лет и переехала в Америку.
"Океаны могут различать наши политические взгляды, но мы с президентом - сыновья Льюиса, матери которых происходят из одной деревни, и я подумал, что пригласить его домой было бы уместным рождественским жестом",- сказал Торкуил Крайтон.
Он добавил, что мать господина Трампа, "которая регулярно возвращалась, вспоминается с теплотой. Президента Соединенных Штатов обязательно будет ждать теплый прием на острове, если он решит приехать".
Крайтон также пошутил, что новоизбранный президент может получить некоторые политические советы во время своей поездки. Его собственная мать была "самым проницательным политиком в нашей семье, и она могла дать Дональду Трампу несколько бесценных советов", сказал он.
Дональд Трамп должен посетить Шотландию в следующем году для открытия нового поля для гольфа в Абердиншире.
Отношения между лейбористами и командой Трампа напряженные после того, как команда его предвыборной кампании обрушилась на партию сэра Кейра и обвинила ее в попытке вмешательства в выборы в США в результате ссоры, которая произошла из-за того, что британские активисты помогают демократам.
Дональд Трамп посещал остров Льюиси ранее, последний раз это было в 2008 году.
Напомним
Журнал Time объявил Дональда Трампа человеком 2024 года. Издание опубликовало обложку нового номера с фотографией избранного президента США.