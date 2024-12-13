"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года
Киев • УНН
Джимми Киммел проанализировал изменение отношения Трампа к журналу Time в течение лет. От критики и прогнозов о закрытии издания в 2013 году до восторженных отзывов после признания «Человеком года» в 2024.
У избранного президента США Дональда Трампа, которого Time назвал человеком года, было "много взлетов и падений" с этим журналом за последние годы, отметил американский комик и ведущий популярных комических шоу на телевидении Джимми Киммел в четверг, пишет УНН со ссылкой на HuffPost.
Детали
Комик просмотрел прошлые твиты избранного президента США об издании в четверг, после того, как Трамп был назван "Человеком года" по версии Time.
Как отмечается, например, в 2013 году Трамп сказал, что журнал "вскоре умрет", и назвал его список влиятельных людей Time100 "шуткой". Он также сказал, что журнал "выглядит очень слабым, как бесплатная раздача на парковке!".
В 2015 году он пожаловался, что Time выбрал тогдашнего канцлера Германии Ангелу Меркель вместо него, заявив, что она "разрушает Германию".
Через год, после того как он выиграл выборы 2016 года и стал "Человеком года" по версии Time, он поблагодарил журнал за "большую честь!".
Затем, в 2017 году, он заявил, что отклонил предложение "вероятно" снова получить эту честь, потому что ему пришлось бы дать интервью и сделать фотосессию. "Я сказал, что, видимо, это нехорошо, и отказался. В любом случае, спасибо!" - написал он в Twitter на платформе, которая теперь известна как X.
И это подводит нас к сегодняшнему дню. Трамп назвал это "огромной честью", когда звонил в колокол в четверг на открытии на Нью-Йоркской фондовой бирже после того, как Time объявил свою новость.
"Он давил мизинцем на этот колокольчик, как будто это была кнопка диетической колы в Овальном кабинете, - иронизировал Киммел. - Именно столько времени мой сын бы звонил в колокольчик. Ему семь лет. Просто очень стабильный, очень, даже, некоторые говорят, стабильный гений человека".
Журнал Time объявил Дональда Трампа человеком года12 дек. 2024, 12:48 • 13382 просмотра