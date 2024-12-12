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Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
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Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

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Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
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Журнал Time объявил Дональда Трампа человеком года

Журнал Time объявил Дональда Трампа человеком года

Киев  •  УНН

 • 5349 просмотра

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Журнал Time объявил Дональда Трампа человеком 2024 года. Издание опубликовало обложку нового номера с фотографией бывшего президента США.

Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком года и показал обложку номера с ним, пишет УНН.

Детали

"Дональд Трамп - Человек года по версии Time", - говорится в сообщении журнала в X.

Time назвал иконой 2024 года Элтона Джона12 дек. 2024, 00:15 • 15309 просмотров

Титул "Человек года" традиционно ежегодно присуждается журналом Time людям, оказавшим значительное влияние на мир.

В прошлом году Человеком года стала американская певица Тейлор Свифт.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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