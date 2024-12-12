Журнал Time объявил Дональда Трампа человеком года
Киев • УНН
Журнал Time объявил Дональда Трампа человеком 2024 года. Издание опубликовало обложку нового номера с фотографией бывшего президента США.
Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком года и показал обложку номера с ним, пишет УНН.
Детали
"Дональд Трамп - Человек года по версии Time", - говорится в сообщении журнала в X.
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Титул "Человек года" традиционно ежегодно присуждается журналом Time людям, оказавшим значительное влияние на мир.
В прошлом году Человеком года стала американская певица Тейлор Свифт.