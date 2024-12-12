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Time назвал иконой 2024 года Элтона Джона

Time назвал иконой 2024 года Элтона Джона

Киев  •  УНН

 • 1576 просмотра

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Британский музыкант Элтон Джон стал иконой 2024 года по версии TIME. Издание отметило его 60-летнюю карьеру, два «Оскара» и благотворительную деятельность.

Издание TIME назвало британского музыканта Элтона Джона Иконой года (Icon of the Year). Это произошло накануне выхода нового документального фильма "Элтон Джон: Никогда не поздно" на Disney+, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что музыкант в шоубизнесе уже 60 лет, и 50 из них - был фронтменом музыкальной сцены.

Его 57 песен входили в топы различных американских чартов во времена его "буйной детской юности", а вторую жизнь он нашел в написании песен для диснеевских мультфильмов, за которые он получил два "Оскара", а также в написании песен для бродвейских мюзиклов, за которые он получил "Тони".

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А в эфире программы Today, объявляя номинацию, отметили, что стоит также помнить о его благотворительных проектах, поскольку Элтон Джон работает над борьбой со СПИДом и с другими организациями.

Напомним

Легендарный музыкант Элтон Джон сообщил о потере зрения на правый глаз из-за инфекции, полученной на юге Франции. Певец проходит длительное лечение и восстановление, что мешает его творческой деятельности.

Журналисты узнали, кто станет «Человеком года 2024» по версии журнала Time11 дек. 2024, 22:34 • 4359 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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