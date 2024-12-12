Журналисты узнали, кто станет «Человеком года 2024» по версии журнала Time

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может стать «Человеком года 2024» по версии журнала Time. Чтобы отметить открытие обложки, политик зазвонит в колокола на открытии Нью-Йоркской фондовой биржи утром в четверг, 12 декабря. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Opening bell - это традиционный звонок, которым начинается торговая сессия на фондовой бирже, обычно в 9:30 утра по местному времени. Часто почет его проведения предоставляется известным лицам, компаниям или по случаю определенного выдающегося события, например, определение «Человека года 2024».

Отмечается, что Трамп уже был «Человеком года» по версии Time в 2016 году после победы на президентских выборах. Тогда он стал 13 президентом США, которые получили такое же признание, включая Джо Байдена.

В прошлом году была отмечена американская поп-исполнительница Тейлор Свифт. А в 2022 году «Человеком года» по версии этого журнала стал президент Украины Владимир Зеленский и «дух Украины».

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