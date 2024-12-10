Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"
Киев • УНН
Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус-2025" в 27 категориях. Французский мюзикл " Эмилия Перес "получил 10 номинаций, а среди сериалов лидирует" медведь " с 5 номинациями.
Голливудская ассоциация иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) озвучила 172 претендента в 27 номинациях на соискание премии "Золотой Глобус" 2025 года, передает УНН.
Детали
Наибольшее количество номинаций получила лента "Эмилия Перес" - французский криминальный мюзикл, снятый на испанском языке с участием известной певицы Селены Гомез. Фильм, который был представлен на Каннском кинофестивале и получил там приз жюри, посоревнуется аж за десять статуэток.
Семь номинаций в драме "Бруталист" режиссера Брэди Корбетта. Не намного позади и "Конклав" с Райфом Файнсом в главной роли - шесть шансов на победу.
Среди сериалов лидерство у" медведя " - пять номинаций. На четыре " глобуса "претендуют" сегун "и"медленные лошади".
Неабіяка битва чекає на кінофанів за звання найкращої акторки та найкращого актора в драматичному фільмі - серед номінантів Памела Андерсон, Анджеліна Джолі, Тільда Свінтон, Ніколь Кідман та Кейт Вінслет, а також Тімоті Шаламе, Деніель Крейг, Райф Файнс та Себастьян Стен за роль Дональда Трампа.
Номинанты на "Золотой глобус-2025"
Лучший драматический фильм:
- Бруталист
- Полная неизвестность
- Конклав
- Дюна: часть вторая
- "Мальчишки из"никеля"
- 5 сентября
Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия:
- Анора
- Соперники
- Эмилия Перес
- Настоящая боль
- Wicked: Чародейка
Лучшая женская роль в драматическом фильме:
- Памела Андерсон ("Шоугьорл")
- Анджелина Джоли ("Мария")
- Николь Кидман ("Хорошая Плохая девочка")
- Тильда Суинтон ("соседняя комната")
- Фернанда Торрес ("я все еще здесь")
- Кейт Уинслет ("Ли")
Лучшая мужская роль в драматическом фильме:
- Эдриен Броуди ("Бруталист")
- Тимоти Шаламе ("полная безвестность")
- Дэниел Крейг ("Странный")
- Колман Доминго ("Синг-Синг")
- Райф Файнс ("Конклав")
- Себастьян Стэн ("Ученик")
Лучший режиссер:
- Жак Одиар ("Эмилия Перес")
- Шон Бейкер ("Анора")
- Эдвард Бергер ("Конклав")
- Брэди Корбет ("Бруталист")
- Корали Фаржа ("Субстанция")
- Паял Кападья ("все, что мы представляем как свет")
Лучший анимационный фильм:
- Поток
- Мыслями наизнанку 2
- Мемуары улитки
- Ваяна 2
- Уоллес и Громит: Птичья месть
- Дикий робот
Лучший драматический сериал:
- День шакала
- Дипломатка
- Мистер и миссис Смит
- Сегун
- Медленные лошади
- "Игра кальмаров "
Лучший комедийный сериал или мюзикл:
- Начальная школа Эбботта
- Медведь
- Джентельмены
- Хитрость
- Убийства в одном здании
- Никто этого не хочет
82 церемония вручения премии состоится 5 января 2025 года в Лос-Анджелесе. Ведущей шоу станет Никки Глейзер.
"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards8 дек. 2024, 11:42 • 105878 просмотров