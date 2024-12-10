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Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

Киев  •  УНН

 • 1481 просмотра

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Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус-2025" в 27 категориях. Французский мюзикл " Эмилия Перес "получил 10 номинаций, а среди сериалов лидирует" медведь " с 5 номинациями.

Голливудская ассоциация иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) озвучила 172 претендента в 27 номинациях на соискание премии "Золотой Глобус" 2025 года, передает УНН.

Детали

Наибольшее количество номинаций получила лента "Эмилия Перес" - французский криминальный мюзикл, снятый на испанском языке с участием известной певицы Селены Гомез. Фильм, который был представлен на Каннском кинофестивале и получил там приз жюри, посоревнуется аж за десять статуэток.

Семь номинаций в драме "Бруталист" режиссера Брэди Корбетта. Не намного позади и "Конклав" с Райфом Файнсом в главной роли - шесть шансов на победу.

Среди сериалов лидерство у" медведя " - пять номинаций. На четыре " глобуса "претендуют" сегун "и"медленные лошади".

Неабіяка битва чекає на кінофанів за звання найкращої акторки та найкращого актора в драматичному фільмі - серед номінантів Памела Андерсон, Анджеліна Джолі, Тільда Свінтон, Ніколь Кідман та Кейт Вінслет, а також Тімоті Шаламе, Деніель Крейг, Райф Файнс та Себастьян Стен за роль Дональда Трампа.

Номинанты на "Золотой глобус-2025"

Лучший драматический фильм:

  • Бруталист
    • Полная неизвестность
      • Конклав
        • Дюна: часть вторая
          • "Мальчишки из"никеля"
            • 5 сентября

              Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия:

              • Анора
                • Соперники
                  • Эмилия Перес
                    • Настоящая боль
                      • Wicked: Чародейка

                        Лучшая женская роль в драматическом фильме:

                        • Памела Андерсон ("Шоугьорл")
                          • Анджелина Джоли ("Мария")
                            • Николь Кидман ("Хорошая Плохая девочка")
                              • Тильда Суинтон ("соседняя комната")
                                • Фернанда Торрес ("я все еще здесь")
                                  • Кейт Уинслет ("Ли")

                                    Лучшая мужская роль в драматическом фильме:

                                    • Эдриен Броуди ("Бруталист")
                                      • Тимоти Шаламе ("полная безвестность")
                                        • Дэниел Крейг ("Странный")
                                          • Колман Доминго ("Синг-Синг")
                                            • Райф Файнс ("Конклав")
                                              • Себастьян Стэн ("Ученик")

                                                Лучший режиссер:

                                                • Жак Одиар ("Эмилия Перес")
                                                  • Шон Бейкер ("Анора")
                                                    • Эдвард Бергер ("Конклав")
                                                      • Брэди Корбет ("Бруталист")
                                                        • Корали Фаржа ("Субстанция")
                                                          • Паял Кападья ("все, что мы представляем как свет")

                                                            Лучший анимационный фильм:

                                                            • Поток
                                                              • Мыслями наизнанку 2
                                                                • Мемуары улитки
                                                                  • Ваяна 2
                                                                    • Уоллес и Громит: Птичья месть
                                                                      • Дикий робот

                                                                        Лучший драматический сериал:

                                                                        • День шакала
                                                                          • Дипломатка
                                                                            • Мистер и миссис Смит
                                                                              • Сегун
                                                                                • Медленные лошади
                                                                                  • "Игра кальмаров " 

                                                                                    Лучший комедийный сериал или мюзикл:

                                                                                    • Начальная школа Эбботта
                                                                                      • Медведь
                                                                                        • Джентельмены
                                                                                          • Хитрость
                                                                                            • Убийства в одном здании
                                                                                              • Никто этого не хочет

                                                                                                82 церемония вручения премии состоится 5 января 2025 года в Лос-Анджелесе. Ведущей шоу станет Никки Глейзер.

                                                                                                "Емілія Перес" триумфує на European Film Awards8 дек. 2024, 11:42 • 105878 просмотров

                                                                                                Вита Зеленецкая

                                                                                                Вита Зеленецкая

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