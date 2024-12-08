"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards
Киев • УНН
Криминальный мюзикл "Эмилия Перес" получил четыре главные награды на European Film Awards. Фильм Жака Единара получил награды за лучший фильм, режиссуру, сценарий и женскую роль.
Криминальный мюзикл Жака Одиара "Эмилия Перес" ранее одержал победу в Каннах и в настоящее время считается фаворитом на следующем "Оскаре".
Передает УНН со ссылкой на SWI.
Состоялась 37-я церемония награждения European Film Awards. фильм Жака Единара "Эмилия Перес" стал победителем, получив все четыре награды: за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшую женскую роль, которую получила испанская актриса Карла София Гаскон.
Криминальный мюзикл, который уже одержал победу в Каннах, считает фаворитом на следующий "Оскар".
Награду за лучший фильм на гала-церемонии в Люцерне (Швейцария) о дар получил от палестинской актрисы Хам Аббас. Во время награждения режиссер пошутил, что изменит свою фамилию на "награда"), актерскую работу Карлы Софии Гаскон и монтаж.
Гаскойн в фильме" Эмилия Перес " исполнила роль наркоторговца Манитас дель Монте и роль женщины, которой она становится и которая дает свое имя фильму.
Актриса во время награждения была заметно тронута и счастлива. Она воскликнула: "Бинго!", когда она вышла на сцену, чтобы получить награду, которую она посвятила "всем матерям, потому что они выполняют недооцененную работу".
Справка
"Эмилия Перес рассказывает невероятную Одиссею Риты (Зои Салданья), талантливого юриста из крупной юридической фирмы, которую вызывает босс наркокартеля (Карла София Гаскон), чтобы помочь ему сменить пол.
Интересный факт
"Соседняя комната", первый полнометражный фильм, снятый на английском языке режиссером Педро Альмодоваром, участвовал в четырех категориях (фильм, режиссура, сценарий и актриса) и остался с пустыми руками.
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