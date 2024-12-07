Три украинских фильма попали в лонглист премии "Оскар 2025": что о них известно
Киев • УНН
Американская киноакадемия включила три украинские ленты в список претендентов на "Оскар 2025". Среди них "Ля Палисиада", "Фарфоровая война" и "Мирные люди".
Американская киноакадемия объявила лонглист претендентов на"Оскар 2025". В официальный список из 169 лент вошли три украинских фильма, передает УНН со ссылкой на Госкино.
Украинские претенденты:
- "Ля Палисиада" (режиссер Филипп Сотниченко) лента представлена в категории "Международный полнометражный фильм" - Украина, 1996 год. За 5 месяцев до моратория на смертную казнь двое старых друзей, детектив полиции и судебный психиатр, расследуют убийство своего коллеги.
– "Фарфоровая война" (режиссеры Брендан Белломо и Слава Леонтьев) - история трех украинских художников фарфоровой анималистики, работающих на фоне войны.
– "Мирные люди" (режиссер Оксана Карпович) - документальная лента, построенная на радиоперехватах разговоров российских оккупантов с семьями, иллюстрирующая их обыденное отношение к жестокости.
Добавим
Церемония награждения состоится в ночь на 3 марта 2025 года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.
Оскар 2025: стало известно, кто будет ведущим церемонии15 нояб. 2024, 23:04 • 18486 просмотров