"Дія", "Мрія" и центр развития ИИ — Елена Зеленская представила цифровые достижения Украины на саммите Мелании Трамп

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Соединенные Штаты Америки по приглашению первой леди США Мелании Трамп, чтобы принять участие в двухдневном саммите глобальной коалиции "Воспитание будущего вместе", передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Как сообщили в ОП, глобальную коалицию учредила первая леди Соединенных Штатов во время 80-й сессии Генассамблеи ООН, чтобы объединить страны вокруг расширения возможностей детей благодаря образованию и технологиям. В саммите принимают участие представители 45 стран и 28 технологических компаний.

"Украине здесь есть чем поделиться. Не преувеличу, если скажу: кроме стойкости наших людей, именно цифровые системы помогают нам выстоять", – подчеркнула супруга Президента Украины во время обращения к участникам саммита.

В частности, Елена Зеленская рассказала о концепции "Государство в смартфоне" – видении, реализованном через украинский государственный сервис "Дія".

"Когда миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, когда физическая инфраструктура разрушалась, государство и его услуги оставались с людьми в их телефонах. Именно за это "Дію" включили в список лучших изобретений года по версии TIME", – отметила первая леди.

Она также акцентировала на платформе "Дія.Освіта", где бесплатно можно получить знания о цифровой грамотности, работе с данными, онлайн-безопасности и кибергигиене.

Кроме того, в Украине функционирует экосистема "Мрія", созданная по инициативе Президента Владимира Зеленского. Это единая цифровая образовательная платформа для учащихся, родителей и учителей, объединяющая все ключевые элементы обучения в одной среде: от образовательных материалов и расписания до коммуникации и оценивания. К "Мрії" уже подключено каждое четвертое учебное заведение в стране, начинается подключение детсадов к "Мрії.Дошкілля".

По словам Елены Зеленской, частью украинских цифровых решений уже является и искусственный интеллект. В 2025 году в Украине создали национальный центр развития искусственного интеллекта WINWIN AI Center of Excellence, который работает над интеграцией ИИ в ключевые государственные сферы.

"Мы присоединяемся к инициативе госпожи Трамп и видим в ней важный шаг к тому, чтобы поднять тему развития детей и образования на глобальный уровень и объединить страны вокруг общей ответственности", – подытожила супруга Президента.

