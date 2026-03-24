"Дія", "Мрія" и центр развития ИИ — Елена Зеленская представила цифровые достижения Украины на саммите Мелании Трамп

Эксклюзив
18:45 • 12603 просмотра
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Эксклюзив
18:26 • 13955 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
17:38 • 13889 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
16:18 • 18224 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
15:46 • 25016 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 23446 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 25418 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Эксклюзив
24 марта, 13:42 • 43616 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
24 марта, 12:48 • 40652 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
24 марта, 12:22 • 19722 просмотра
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 43422 просмотра
Львов оказался под дроновой атакой рф - что известно24 марта, 14:24 • 9260 просмотра
Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенкаPhoto24 марта, 15:18 • 25889 просмотра
Число раненых во Львове продолжает расти, пожаром охвачены примыкающие здания Бернардинского монастыря16:05 • 14934 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto18:35 • 7530 просмотра
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Эксклюзив
18:45 • 12603 просмотра
Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенкаPhoto24 марта, 15:18 • 26016 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
24 марта, 13:42 • 43616 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
24 марта, 12:48 • 40652 просмотра
Несовершенство законодательства сдерживает масштабирование Defence City - позиция экспертов 24 марта, 11:15 • 62057 просмотра
УНН Lite
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto18:35 • 7702 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 43513 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 45173 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 42744 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 39548 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Фильм

"Дія", "Мрія" и центр развития ИИ — Елена Зеленская представила цифровые достижения Украины на саммите Мелании Трамп

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

Первая леди прибыла в США на саммит глобальной коалиции по воспитанию будущего. Она рассказала об успехах "Дії", "Мрії" и внедрении искусственного интеллекта.

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Соединенные Штаты Америки по приглашению первой леди США Мелании Трамп, чтобы принять участие в двухдневном саммите глобальной коалиции "Воспитание будущего вместе", передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Как сообщили в ОП, глобальную коалицию учредила первая леди Соединенных Штатов во время 80-й сессии Генассамблеи ООН, чтобы объединить страны вокруг расширения возможностей детей благодаря образованию и технологиям. В саммите принимают участие представители 45 стран и 28 технологических компаний.

Мелания Трамп продолжает переговоры с путиным о возвращении депортированных украинских детей05.02.26, 05:05 • 17310 просмотров

"Украине здесь есть чем поделиться. Не преувеличу, если скажу: кроме стойкости наших людей, именно цифровые системы помогают нам выстоять", – подчеркнула супруга Президента Украины во время обращения к участникам саммита.

В частности, Елена Зеленская рассказала о концепции "Государство в смартфоне" – видении, реализованном через украинский государственный сервис "Дія".

"Когда миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, когда физическая инфраструктура разрушалась, государство и его услуги оставались с людьми в их телефонах. Именно за это "Дію" включили в список лучших изобретений года по версии TIME", – отметила первая леди.

Она также акцентировала на платформе "Дія.Освіта", где бесплатно можно получить знания о цифровой грамотности, работе с данными, онлайн-безопасности и кибергигиене.

Мелания Трамп в третий раз помогла вернуть украинских детей домой12.02.26, 20:04 • 4455 просмотров

Кроме того, в Украине функционирует экосистема "Мрія", созданная по инициативе Президента Владимира Зеленского. Это единая цифровая образовательная платформа для учащихся, родителей и учителей, объединяющая все ключевые элементы обучения в одной среде: от образовательных материалов и расписания до коммуникации и оценивания. К "Мрії" уже подключено каждое четвертое учебное заведение в стране, начинается подключение детсадов к "Мрії.Дошкілля".

По словам Елены Зеленской, частью украинских цифровых решений уже является и искусственный интеллект. В 2025 году в Украине создали национальный центр развития искусственного интеллекта WINWIN AI Center of Excellence, который работает над интеграцией ИИ в ключевые государственные сферы.

"Мы присоединяемся к инициативе госпожи Трамп и видим в ней важный шаг к тому, чтобы поднять тему развития детей и образования на глобальный уровень и объединить страны вокруг общей ответственности", – подытожила супруга Президента.

Мелания Трамп будет председательствовать в Совете Безопасности ООН - посол США26.02.26, 21:27 • 10123 просмотра

Антонина Туманова

