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Более 15 тыс. семей купили жилье по госпрограмме доступной ипотеки: кому кредит дают чаще всего

Более 15 тыс. семей купили жилье по госпрограмме доступной ипотеки: кому кредит дают чаще всего

Киев  •  УНН

 • 1828 просмотра

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По программе доступной ипотеки «еОселя» 15 068 семей приобрели жилье на 24,5 млрд грн. Больше всего кредитов получили военнослужащие и правоохранители - 8 224 под 3% годовых.

Более 15 тысяч украинских семей купили жилье по программе доступной ипотеки «еОселя», сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

Детали

«15 068 семей приобрели собственное жилье на 24,5 миллиарда гривен с начала реализации программы доступной ипотеки «еОселя» в октябре 2022 года», - сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, приоритет программы - первичный рынок. 

По ее словам, больше всего программой воспользовались военнослужащие и правоохранители - это 8 224 выданные кредиты под 3% годовых. Далее следуют украинцы, которые не имеют собственного жилья, и которым ипотека доступна под 7% годовых - 3 334 кредита. Также за время действия «еОсели» ею воспользовались:

  • 1 252 педагога, 
  • 1241 медик, 
  • 369 внутренне перемещенных лиц, 
  • 328 ветеранов 
  • 320 ученых.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, в свою очередь, что в 2025 году финансирование продолжится.

«Цель на этот год - выдать еще 10 тысяч ипотек», - добавила Свириденко.

Развитие инструментов финансирования рынка жилья, по словам Премьера, - в фокусе внимания, как и разработка Государственной стратегии жилищной политики в Украине.

«Вследствие полномасштабной агрессии России 10% жилого фонда в Украине было разрушено или повреждено. Поэтому должны наработать решения, направленные на увеличение жилого фонда», - отметил Шмыгаль.

«Ответственные получили задание разработать действенные механизмы стимулирования строительства жилья, что, в свою очередь, поможет большему количеству украинских семей приобрести собственный дом на выгодных условиях», - указал глава правительства.

Молодежи и родственникам переселенцев упростили доступ по государственной ипотеке: что предполагается20.08.24, 16:11 • 12422 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика

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