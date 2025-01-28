Более 15 тыс. семей купили жилье по госпрограмме доступной ипотеки: кому кредит дают чаще всего
Киев • УНН
По программе доступной ипотеки «еОселя» 15 068 семей приобрели жилье на 24,5 млрд грн. Больше всего кредитов получили военнослужащие и правоохранители - 8 224 под 3% годовых.
Более 15 тысяч украинских семей купили жилье по программе доступной ипотеки «еОселя», сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.
Детали
«15 068 семей приобрели собственное жилье на 24,5 миллиарда гривен с начала реализации программы доступной ипотеки «еОселя» в октябре 2022 года», - сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, приоритет программы - первичный рынок.
По ее словам, больше всего программой воспользовались военнослужащие и правоохранители - это 8 224 выданные кредиты под 3% годовых. Далее следуют украинцы, которые не имеют собственного жилья, и которым ипотека доступна под 7% годовых - 3 334 кредита. Также за время действия «еОсели» ею воспользовались:
- 1 252 педагога,
- 1241 медик,
- 369 внутренне перемещенных лиц,
- 328 ветеранов
- 320 ученых.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, в свою очередь, что в 2025 году финансирование продолжится.
«Цель на этот год - выдать еще 10 тысяч ипотек», - добавила Свириденко.
Развитие инструментов финансирования рынка жилья, по словам Премьера, - в фокусе внимания, как и разработка Государственной стратегии жилищной политики в Украине.
«Вследствие полномасштабной агрессии России 10% жилого фонда в Украине было разрушено или повреждено. Поэтому должны наработать решения, направленные на увеличение жилого фонда», - отметил Шмыгаль.
«Ответственные получили задание разработать действенные механизмы стимулирования строительства жилья, что, в свою очередь, поможет большему количеству украинских семей приобрести собственный дом на выгодных условиях», - указал глава правительства.
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