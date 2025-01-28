Понад 15 тис. родин купили житло за держпрограмою доступної іпотеки: кому кредит дають найчастіше

Понад 15 тисяч українських родин купили житло за програмою доступної іпотеки "єОселя", повідомили у Мінекономіки у вівторок, пише УНН.

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"15 068 сімей придбали власне житло на 24,5 мільярда гривень від початку реалізації програми доступної іпотеки "єОселя" у жовтні 2022 року", - повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

З її слів, пріоритет програми - первинний ринок.

За її словами, найбільше програмою скористалися військовослужбовці та правоохоронці - це 8 224 видані кредити під 3% річних. Далі йдуть українці, які не мають власного житла, і яким іпотека доступна під 7% річних - 3 334 кредити. Також за час дії "єОселі" нею скористалися:

1 252 педагоги,

1241 медик,

369 внутрішньо переміщених осіб,

328 ветеранів

320 науковців.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, своєю чергою, що у 2025 році фінансування продовжиться.

"Ціль на цей рік - видати ще 10 тисяч іпотек", - додала Свириденко.

Розвиток інструментів фінансування ринку житла, зі слів Прем'єра, - у фокусі уваги, як і розробка Державної стратегії житлової політики в Україні.

"Внаслідок повномасштабної агресії росії 10% житлового фонду в Україні було зруйновано або пошкоджено. Тому маємо напрацювати рішення, спрямовані на збільшення житлового фонду", - зазначив Шмигаль.

"Відповідальні отримали завдання розробити дієві механізми стимулювання будівництва житла, що, своєю чергою, допоможе якнайбільшій кількості українських родин придбати власну оселю на вигідних умовах", - вказав очільник уряду.

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