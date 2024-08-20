Молодежи и родственникам переселенцев упростили доступ по государственной ипотеке: что предполагается

Государственная программа кредитования "єОселя" обновилась - теперь программа имеет облегченные условия для молодежи, сертификаты "єВідновлення" можно использовать как первый взнос и появились новые возможности для родственников внутренне перемещенных лиц, сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

Сообщается, что ряд изменений в условия предоставления льготных кредитов по государственной программе кредитования "єОселя" внесло правительство 16 августа.

Молодежь

Уменьшен первый взнос для украинцев в возрасте до 25 лет - теперь он составляет 10% (ранее был 20%). Возможность заработает через 60 дней со дня опубликования этого постановления.

Сертификаты "єВідновлення"

Теперь их можно использовать как первый взнос для получения льготных кредитов по государственной программе кредитования "єОселя". Возможность заработает через 30 дней со дня опубликования этого постановления.

Новые возможности для родственников переселенцев

Члены семьи внутренне перемещенного лица (ВПЛ) первой степени родства (родители, супруги, их дети) смогут взять льготный кредит под 7% для ВПЛ. Возможность заработает через 120 дней со дня опубликования этого постановления.

Процентная ставка

Также правительство вносит изменения, направленные на то, чтобы ускорить возврат старых кредитов и направить эти средства на выдачу новых льготных ипотек. Для этого меняются условия предоставления льготной процентной ставки по программе "єОселя". В течение 10 лет с даты заключения кредитного договора базовая процентная ставка составит 7% годовых, как и раньше. Однако, начиная с первого календарного дня 11-го года действия кредитного договора - 10% годовых.

Для тех категорий, которые получают компенсацию до уровня 3% годовых: начиная с первого календарного дня 11-го года действия кредитного договора компенсация будет предоставляться до уровня 6% годовых. Повышение процентной ставки с 11-го года не приведет к существенному увеличению финансовой нагрузки на заемщика, поскольку сумма начисленных процентов через 10 лет уменьшается вдвое за счет возврата тела кредита.

Большинство изменений вступят в силу через 30 дней со дня их обнародования.

Государственную ипотеку в этом году взяли более 5,4 тыс. раз, почти три четверти - на "вторичке"