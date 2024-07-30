Украинцы с начала года взяли более 5,4 тыс. ипотечных кредитов по государственной программе "єОселя", причем 72,6% кредитов - на жилье на вторичном рынке, под 7% - почти треть от всех выданных в этом году кредитов, пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Детали

"С начала года по программе доступных кредитов "єОселя" выдано 5 408 кредитов на сумму 9,2 млрд грн", - сообщили в ведомстве.

"Подавляющее большинство тех, кто оформил кредит под 3% годовых - это военнослужащие ВСУ по контракту и силовики. Ипотеку под 3% также получают учителя, медики и ученые. Этой программой могут воспользоваться и другие категории граждан, для которых процентная ставка составляет 7%", - отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

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В частности, с начала года кредиты получили:

Военнослужащие и силовики - 2791

Категория «Другие граждане» под 7% - 1372 - 1372

Педагоги - 405

Медики - 401

Ветераны под 7% - 167

ВПЛ под 7% - 154

Ученые - 118

Таким образом, 1693 кредита на жилье по программе "єОселя" взяли под 7% - или 31,3% от общего объема выданных в этом году.

Отмечается, что с начала года 3927 кредитов выдали на приобретение жилья на вторичном рынке, 1481 - на жилье первой продажи, из которых 309 - на стадии строительства. Также по программе "єОселя" украинцы приобрели 267 частных домов.

"Всего за все время действия программы более 11,7 тысячи украинских семей смогли приобрести новое жилье, получив кредиты на сумму более 18,6 млрд грн", - сообщили в Минэкономики.

Дополнение

Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, которые не имеют в собственности жилья или хотят улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий - участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан - ставка ипотеки составляет 7%.

Программа "єОселя" начала свою работу в октябре 2022 года. Реализуют программу Минэкономики совместно с Минцифры и ЧАО "Укрфинжитло". Банками-партнерами еОсели являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank и Банк Кредит Днепр.