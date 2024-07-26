Банки Украины выдали 976 ипотечных кредитов на 1,737 млрд грн в мае 2024 года. Большинство сделок заключено на вторичном рынке, а программа 'еОселя' остается основным двигателем ипотечного сегмента.
Ипотеку в мае выдавали по ставке 7,6% годовых, что меньше, чем 7,7% в апреле. Большинство сделок заключено на вторичном рынке, а программа "єОселя" остается основным двигателем ипотечного сегмента, свидетельствуют данные ежемесячного опроса НБУ банков об ипотечном кредитовании, пишет УНН.
Детали
"Банки Украины в мае выдали 976 ипотечных кредитов на общую сумму 1,737 млрд грн", - указали в НБУ.
Ключевые выводы опроса:
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в мае выдано в Киеве и Киевской области (464 договора на общую сумму 911,6 млн грн, что составляет 52,2% от общего объема), Львовской (53 договора на сумму 110,6 млн грн), Одесской (52 договора на сумму 79 млн грн) и Винницкой (42 договора на сумму 72,4 млн грн) областях.
Справочно
Во время опроса в июне 2024 года ответы предоставили 39 банков с долей 98,9% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.