Ипотеку в мае выдавали по ставке 7,6% годовых, что меньше, чем 7,7% в апреле. Большинство сделок заключено на вторичном рынке, а программа "єОселя" остается основным двигателем ипотечного сегмента, свидетельствуют данные ежемесячного опроса НБУ банков об ипотечном кредитовании, пишет УНН.

Детали

"Банки Украины в мае выдали 976 ипотечных кредитов на общую сумму 1,737 млрд грн", - указали в НБУ.

Ключевые выводы опроса:

объем предоставленных населению ипотечных кредитов в мае 2024 года остался практически на уровне предыдущего месяца;

о выдаче новой ипотеки в мае проинформировали 12 банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок, как и раньше, заключались на вторичном рынке недвижимости;

двигателем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя» (почти все кредиты в апреле предоставлены в рамках этой программы);

средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в мае снизилась до 7,6% годовых с 7,7% в апреле.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в мае выдано в Киеве и Киевской области (464 договора на общую сумму 911,6 млн грн, что составляет 52,2% от общего объема), Львовской (53 договора на сумму 110,6 млн грн), Одесской (52 договора на сумму 79 млн грн) и Винницкой (42 договора на сумму 72,4 млн грн) областях.

Справочно

Во время опроса в июне 2024 года ответы предоставили 39 банков с долей 98,9% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.