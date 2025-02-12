Українці в 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло: що відбувається на ринку

У 2024 році українці уклали 452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості, з яких 60% - земельні ділянки. Кількість угод із землею в 1,5 рази перевищує операції з житлом, також зросла популярність іпотеки, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

452 217 договорів щодо купівлі-продажу нерухомості засвідчили нотаріуси у 2024 році, за даними Міністерства юстиції. Понад 60% з них стосуються операцій з землею. Також українці встигли оформити понад 13 тис. іпотек, левова частка з яких - за програмою "єОселя" - ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що торік договорів купівлі-продажу нерухомості було на 12% більше, ніж у 2023 році, проте все ще 28% менше, ніж до повномасштабного вторгнення рф.

Договорів щодо земельних ділянок укладено більше - 273 тис. проти 178 тис. угод. Купівля-продаж земельних ділянок за рік зросла на 18%. Наразі таких угод укладається на 11% менше, ніж у 2021 році. До порівняння, тоді нотаріуси засвідчували 306 тис. подібних договорів.

Утім, вкладатися у житло українці не поспішають: за рік таких угод побільшало лише на 3%. Наразі показник купівлі-продажу квартир та будинків залишається в 1,8 рази нижчими, ніж до повномасштабного вторгнення - сказано у повідомленні.

Водночас, як зазначається, українці стали частіше брати іпотеки - за рік таких угод побільшало на 14%. Це майже 13 тис. об’єктів. Переважно, відновлення попиту на квартиру під виплату відбулося за рахунок державної програми "єОселя": 70% або 8,5 тисяч іпотек на житло торік оформили саме через неї.

Понад 15 тис. родин купили житло за держпрограмою доступної іпотеки: кому кредит дають найчастіше