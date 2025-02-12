Українці в 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло: що відбувається на ринку

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 26974 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 75927 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 131022 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 189700 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 152727 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142111 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119510 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108638 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103131 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 149437 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 52476 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 84796 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 100197 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 47527 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 95217 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 149437 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 148361 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 281815 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 310528 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 246275 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 22 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 10242 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 47527 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 74237 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 114332 перегляди
Актуальне
Українці в 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло: що відбувається на ринку

Українці в 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло: що відбувається на ринку

Київ • УНН

 • 30240 перегляди

У 2024 році українці уклали 452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості, з яких 60% - земельні ділянки. Кількість угод із землею в 1,5 рази перевищує операції з житлом, також зросла популярність іпотеки.

У 2024 році українці уклали 452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості, з яких 60% - земельні ділянки. Кількість угод із землею в 1,5 рази перевищує операції з житлом, також зросла популярність іпотеки, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

452 217 договорів щодо купівлі-продажу нерухомості засвідчили нотаріуси у 2024 році, за даними Міністерства юстиції. Понад 60% з них стосуються операцій з землею. Також українці встигли оформити понад 13 тис. іпотек, левова частка з яких - за програмою "єОселя"

- ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що торік договорів купівлі-продажу нерухомості було на 12% більше, ніж у 2023 році, проте все ще 28% менше, ніж до повномасштабного вторгнення рф.

Image

Договорів щодо земельних ділянок укладено більше - 273 тис. проти 178 тис. угод. Купівля-продаж земельних ділянок за рік зросла на 18%. Наразі таких угод укладається на 11% менше, ніж у 2021 році. До порівняння, тоді нотаріуси засвідчували 306 тис. подібних договорів.

Утім, вкладатися у житло українці не поспішають: за рік таких угод побільшало лише на 3%. Наразі показник купівлі-продажу квартир та будинків залишається в 1,8 рази нижчими, ніж до повномасштабного вторгнення

- сказано у повідомленні.

Водночас, як зазначається, українці стали частіше брати іпотеки - за рік таких угод побільшало на 14%. Це майже 13 тис. об’єктів. Переважно, відновлення попиту на квартиру під виплату відбулося за рахунок державної програми "єОселя": 70% або 8,5 тисяч іпотек на житло торік оформили саме через неї.

<br>

Понад 15 тис. родин купили житло за держпрограмою доступної іпотеки: кому кредит дають найчастіше28.01.25, 16:22 • 30792 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМіністерство юстиції України
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами