Продала коммунальную землю на Закарпатье со "скидкой" более 80 млн грн: из Германии экстрадировали обвиняемую

15:43 • 1476 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
14:18 • 6846 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 14067 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 18802 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 46340 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 33374 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 31087 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 35384 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 57246 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72864 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 20383 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 18136 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 28028 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 23078 просмотра
Убийство на фуникулере: присутствующие на суде не сдерживали слез во время речи ГенпрокурораPhoto11:55 • 8210 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 23370 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 28338 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 46357 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 28797 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 107857 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Си Цзиньпин
Вадим Филашкин
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Европа
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 18367 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 20612 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 29786 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 36084 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 85494 просмотра
ТикТок
Truth Social
Бильд
Нью-Йорк Таймс
Шахед-136

Продала коммунальную землю на Закарпатье со "скидкой" более 80 млн грн: из Германии экстрадировали обвиняемую

Киев • УНН

 • 794 просмотра

В Украину экстрадировали оценщицу, обвиняемую в занижении стоимости коммунального участка на 81,7 млн грн по делу о незаконной продаже земли на Закарпатье. Ее доставят в суд для рассмотрения ходатайства о мере пресечения.

Продала коммунальную землю на Закарпатье со "скидкой" более 80 млн грн: из Германии экстрадировали обвиняемую

В Украину доставили оценщицу, которую обвиняют в занижении стоимости коммунального участка на 81,7 млн грн в громком деле о незаконной продаже земли на Закарпатье. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

Детали

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и Департаментом международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины, при содействии компетентных органов Федеративной Республики Германия и Республики Польша экстрадировали в Украину обвиняемую по делу о продаже за бесценок земли на Закарпатье. Речь идет об оценщице, которая занизила стоимость земельного участка на 81,7 млн гривен

- говорится в сообщении.

В июне 2024 года в Закарпатской области были разоблачены мэр города, председатель районного совета на Закарпатье и еще 4 человека в злоупотреблении служебным положением. Они продали по заниженной стоимости земельный участок коммунальной собственности обществу, которое, по версии следствия, контролируется председателем районного совета.

В течение 48 часов обвиняемая будет доставлена в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения

- добавили в прокуратуре.

Также отмечается, что 9 июля 2025 года прокурор САП уже направил в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении указанных лиц. В настоящее время продолжается подготовительное заседание.

На Закарпатье "черный археолог" раскопал и пытался продать уникальный клад бронзовых топоров-кельтов: он предстанет перед судом15.09.25, 12:02 • 4168 просмотров

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Генеральный прокурор Украины
Закарпатская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Германия
Украина
Польша