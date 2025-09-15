Продала коммунальную землю на Закарпатье со "скидкой" более 80 млн грн: из Германии экстрадировали обвиняемую
Киев • УНН
В Украину экстрадировали оценщицу, обвиняемую в занижении стоимости коммунального участка на 81,7 млн грн по делу о незаконной продаже земли на Закарпатье. Ее доставят в суд для рассмотрения ходатайства о мере пресечения.
В Украину доставили оценщицу, которую обвиняют в занижении стоимости коммунального участка на 81,7 млн грн в громком деле о незаконной продаже земли на Закарпатье. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.
Детали
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и Департаментом международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины, при содействии компетентных органов Федеративной Республики Германия и Республики Польша экстрадировали в Украину обвиняемую по делу о продаже за бесценок земли на Закарпатье. Речь идет об оценщице, которая занизила стоимость земельного участка на 81,7 млн гривен
В июне 2024 года в Закарпатской области были разоблачены мэр города, председатель районного совета на Закарпатье и еще 4 человека в злоупотреблении служебным положением. Они продали по заниженной стоимости земельный участок коммунальной собственности обществу, которое, по версии следствия, контролируется председателем районного совета.
В течение 48 часов обвиняемая будет доставлена в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения
Также отмечается, что 9 июля 2025 года прокурор САП уже направил в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении указанных лиц. В настоящее время продолжается подготовительное заседание.
