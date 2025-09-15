Продала комунальну землю на Закарпатті зі "знижкою" понад 80 млн грн: з Німеччини екстрадували обвинувачену

$41.280.03
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
14:18 • 4966 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 13032 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 17879 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 44780 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 32778 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 30799 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 35208 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 57063 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72792 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах
Вбивство на фунікулері: присутні на суді не стримували сліз під час промови Генпрокурора
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 44790 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщу
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Сі Цзіньпін
Вадим Філашкін
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Європа
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
TikTok
Truth Social
Bild
The New York Times
Шахед-136

Продала комунальну землю на Закарпатті зі "знижкою" понад 80 млн грн: з Німеччини екстрадували обвинувачену

Київ • УНН

 • 16 перегляди

В Україну екстрадували оцінювачку, обвинувачену у заниженні вартості комунальної ділянки на 81,7 млн грн у справі про незаконний продаж землі на Закарпатті. Її доставлять до суду для розгляду клопотання про запобіжний захід.

Продала комунальну землю на Закарпатті зі "знижкою" понад 80 млн грн: з Німеччини екстрадували обвинувачену

До України доставили оцінювачку, яку обвинувачують у заниженні вартості комунальної ділянки на 81,7 млн грн у гучній справі про незаконний продаж землі на Закарпатті. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, за сприяння компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина та Республіки Польща екстрадували до України обвинувачену у справі щодо продажу за безцінь землі на Закарпатті. Мова йде про оцінювачку, яка занизила вартість земельної ділянки на 81,7 млн гривень

- йдеться у дописі.

У червні 2024 року у Закарпатській було викрито міського голову, голову районної ради на Закарпатті та ще 4 осіб на зловживанні службовим становищем. Вони продали за заниженою вартістю земельну ділянку комунальної власності товариству, яке, за версією слідства, контролюється головою районної ради.

Впродовж 48 годин обвинувачену буде доставлено до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу

- додали у прокуратурі.

Також зазначається, що 9 липня 2025 року прокурор САП вже направив до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно вказаних осіб. На цей час триває підготовче засідання.

На Закарпатті "чорний археолог" розкопав та намагався продати унікальний скарб бронзових сокир-кельтів: він постане перед судом15.09.25, 12:02 • 4126 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Генеральний прокурор (Україна)
Закарпатська область
Національне антикорупційне бюро України
Німеччина
Україна
Польща