Продала комунальну землю на Закарпатті зі "знижкою" понад 80 млн грн: з Німеччини екстрадували обвинувачену

До України доставили оцінювачку, яку обвинувачують у заниженні вартості комунальної ділянки на 81,7 млн грн у гучній справі про незаконний продаж землі на Закарпатті. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, за сприяння компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина та Республіки Польща екстрадували до України обвинувачену у справі щодо продажу за безцінь землі на Закарпатті. Мова йде про оцінювачку, яка занизила вартість земельної ділянки на 81,7 млн гривень

У червні 2024 року у Закарпатській було викрито міського голову, голову районної ради на Закарпатті та ще 4 осіб на зловживанні службовим становищем. Вони продали за заниженою вартістю земельну ділянку комунальної власності товариству, яке, за версією слідства, контролюється головою районної ради.

Впродовж 48 годин обвинувачену буде доставлено до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу