Рынок земли в Украине перешел к стабильной модели развития в 2025 году - Минэкономики
Киев • УНН
С января до середины декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тыс. земельных участков общей площадью более 340 тыс. га.
В прошлом, 2025 году, рынок земли в Украине вошел в фазу зрелой и прогнозируемой динамики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Подробности
Как отметили в ведомстве, с января до середины декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тыс. земельных участков общей площадью более 340 тыс. га.
Из них:
- юридическими лицами выкуплено 43 012 земельных участков общей площадью 128 212 га, средняя стоимость за 1 га составила 74 323 грн;
- физическими лицами выкуплено 72 597 земельных участков общей площадью 211 962 га, средняя стоимость за 1 га - 47 246 грн.
Самыми дорогими оказались земли в западных областях Украины. В частности, на Ивано-Франковщине стоимость земли доходит до 165 615 грн/га; в Тернопольской - до 126 068 грн/га; во Львовской и Винницкой - более 80-100 тыс. грн/га.
Самыми дешевыми оказались земли в прифронтовых регионах. Так, в Херсонской, Николаевской и Запорожской стоимость земли достигает 35-38 тыс. грн/га.
