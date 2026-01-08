$42.720.15
12:02 • 1642 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo
10:13 • 10271 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 7050 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
07:21 • 42550 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 34560 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 36307 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 44066 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 45246 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 33698 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 30154 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
Рынок земли в Украине перешел к стабильной модели развития в 2025 году - Минэкономики

Киев • УНН

 • 48 просмотра

С января до середины декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тыс. земельных участков общей площадью более 340 тыс. га.

Рынок земли в Украине перешел к стабильной модели развития в 2025 году - Минэкономики

В прошлом, 2025 году, рынок земли в Украине вошел в фазу зрелой и прогнозируемой динамики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Подробности

Как отметили в ведомстве, с января до середины декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тыс. земельных участков общей площадью более 340 тыс. га.

Из них:

  • юридическими лицами выкуплено 43 012 земельных участков общей площадью 128 212 га, средняя стоимость за 1 га составила 74 323 грн;
    • физическими лицами выкуплено 72 597 земельных участков общей площадью 211 962 га, средняя стоимость за 1 га - 47 246 грн.

      Самыми дорогими оказались земли в западных областях Украины. В частности, на Ивано-Франковщине стоимость земли доходит до 165 615 грн/га; в Тернопольской - до 126 068 грн/га; во Львовской и Винницкой - более 80-100 тыс. грн/га.

      Самыми дешевыми оказались земли в прифронтовых регионах. Так, в Херсонской, Николаевской и Запорожской стоимость земли достигает 35-38 тыс. грн/га.

      Напомним

      В Киеве прокуратура через суд расторгла договор аренды земли площадью 40 га с обществом, которое связывают с пророссийским политиком и экс-нардепом Виктором Медведчуком.

      Евгений Устименко

      ОбществоЭкономикаАгроновости
      Недвижимость
      Война в Украине
      Львовская область
      Винницкая область
      Тернопольская область
      Николаевская область
      Ивано-Франковская область
      Запорожская область
      Херсонская область
      Украина
      Киев