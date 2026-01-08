Ринок землі в Україні перейшов до стабільної та прогнозованої моделі розвитку в 2025 році - Мінекономіки
З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тис. земельних ділянок загальною площею понад 340 тис. га.
У минулому, 2025 році, ринок землі в Україні увійшов у фазу зрілої та прогнозованої динаміки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економіки України.
Деталі
Як зазначили у відомстві, з січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тис. земельних ділянок загальною площею понад 340 тис. га.
З них:
- юридичними особами викуплено 43 012 земельні ділянки загальною площею 128 212 га, середня вартість за 1 га склала 74 323 грн;
- фізичними особами викуплено 72 597 земельних ділянок загальною площею 211 962 га, середня вартість за 1 га - 47 246 грн.
Найдорожчими виявились землі у західних областях України. Зокрема, на Івано-Франківщині вартість землі доходить до 165 615 грн/га; у Тернопільській - до 126 068 грн/га; у Львівській та Вінницькій - понад 80-100 тис. грн/га.
Найбільш дешевими виявились землі у прифронтових регіонах. Так, у Херсонській, Миколаївській і Запорізькій вартість землі сягає 35-38 тис. грн/га.
Нагадаємо
У Києві прокуратура через суд розірвала договір оренди землі площею 40 га з товариством, яке пов'язують з проросійським політиком та екснардепом Віктором Медведчуком.