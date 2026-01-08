$42.720.15
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo
10:13 • 10257 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 7028 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
07:21 • 42537 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 34551 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 36304 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 44065 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 45244 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 33697 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 30153 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
Ринок землі в Україні перейшов до стабільної та прогнозованої моделі розвитку в 2025 році - Мінекономіки

Київ • УНН

З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тис. земельних ділянок загальною площею понад 340 тис. га.

У минулому, 2025 році, ринок землі в Україні увійшов у фазу зрілої та прогнозованої динаміки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економіки України.

Деталі

Як зазначили у відомстві, з січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тис. земельних ділянок загальною площею понад 340 тис. га.

З них:

  • юридичними особами викуплено 43 012 земельні ділянки загальною площею 128 212 га, середня вартість за 1 га склала 74 323 грн;
    • фізичними особами викуплено 72 597 земельних ділянок загальною площею 211 962 га, середня вартість за 1 га - 47 246 грн.

      Найдорожчими виявились землі у західних областях України. Зокрема, на Івано-Франківщині вартість землі доходить до 165 615 грн/га; у Тернопільській - до 126 068 грн/га; у Львівській та Вінницькій - понад 80-100 тис. грн/га.

      Найбільш дешевими виявились землі у прифронтових регіонах. Так, у Херсонській, Миколаївській і Запорізькій вартість землі сягає 35-38 тис. грн/га.

      Нагадаємо

      У Києві прокуратура через суд розірвала договір оренди землі площею 40 га з товариством, яке пов'язують з проросійським політиком та екснардепом Віктором Медведчуком.

      Євген Устименко

      СуспільствоЕкономікаАгроновини
