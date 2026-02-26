$43.240.02
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Командующий логистикой ВС ВСУ и глава СБУ Житомирщины получили подозрения по делу о коррупции - Кравченко

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Командующему логистикой Воздушных Сил ВСУ и главе УСБУ Житомирщины сообщили о подозрении. Им инкриминировано превышение власти и предоставление неправомерной выгоды по делу о хищении 1,4 млрд грн на строительстве укрытий для самолетов.

Командующий логистикой ВС ВСУ и глава СБУ Житомирщины получили подозрения по делу о коррупции - Кравченко

Дело о хищении бюджетных средств на строительстве защитных сооружений для ВСУ получило логическое продолжение - командующему логистики Командования Воздушных Сил ВСУ и главе Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области сообщили о подозрении. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении командующему логистики Командования Воздушных Сил ВСУ и главе Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.

- сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, им инкриминированы действия, связанные с превышением военным должностным лицом власти и служебных полномочий, совершенных по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Добавим

Кравченко напомнил, что речь идет о 1,4 млрд грн, выделенных на строительство сборно-разборных укрытий для самолетов. После того, как проверки установили несоответствие конструкций требованиям инженерной защиты, должностные лица пытались "решить вопрос" − предложили и предоставили 13,8 млн грн (1% от общей суммы договоров) за невмешательство военной контрразведки СБУ и привлечение "лояльных" частных аудиторов для подготовки формальных положительных заключений относительно качества работ.

Детали схемы уже известны, но есть особый цинизм действий должностных лиц. Фактически участники − это люди, которые по своим полномочиям должны были бы предотвращать именно такие преступления. Отдельного внимания заслуживает роль начальника УСБУ в Житомирской области, который, по данным следствия, лично привлек одного из своих доверенных подрядчиков к строительству. В зафиксированных следствием разговорах должностных лиц звучит четкая готовность формально закрыть работы независимо от результата − достаточно "подписанных документов" и нужного заключения аудита.

- добавил Генпрокурор.

Кроме того, по словам Кравченко, один из участников прямо ставит под сомнение саму важность выполнения работ, подчеркивая, что вопрос их фактической реализации никого не интересует, другой − уверяет, что "в течение недели вопрос закрывается" и "дальше здесь все очень просто, такая математика для первого класса".

Главной задачей для них было как можно быстрее провести платежи подрядчикам. Собственно, схема запустилась еще до начала строительства − авансовые платежи по договорам составляли до 70% от общей суммы финансирования. Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании мер пресечения задержанным подозреваемым. Работаем дальше.

- резюмировал Генпрокурор.

Напомним

Ранее Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что командующий логистики Воздушных Сил ВСУ и начальник управления СБУ в одной из областей страны задержаны "на горячем" по делу о коррупции при строительстве укрытий для самолетов - изъято 320 тысяч долларов США.

Антонина Туманова

ПолитикаКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Житомирская область
Руслан Кравченко
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины