Командующий логистикой ВС ВСУ и глава СБУ Житомирщины получили подозрения по делу о коррупции - Кравченко

Дело о хищении бюджетных средств на строительстве защитных сооружений для ВСУ получило логическое продолжение - командующему логистики Командования Воздушных Сил ВСУ и главе Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области сообщили о подозрении. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

По словам Генпрокурора, им инкриминированы действия, связанные с превышением военным должностным лицом власти и служебных полномочий, совершенных по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Кравченко напомнил, что речь идет о 1,4 млрд грн, выделенных на строительство сборно-разборных укрытий для самолетов. После того, как проверки установили несоответствие конструкций требованиям инженерной защиты, должностные лица пытались "решить вопрос" − предложили и предоставили 13,8 млн грн (1% от общей суммы договоров) за невмешательство военной контрразведки СБУ и привлечение "лояльных" частных аудиторов для подготовки формальных положительных заключений относительно качества работ.

Детали схемы уже известны, но есть особый цинизм действий должностных лиц. Фактически участники − это люди, которые по своим полномочиям должны были бы предотвращать именно такие преступления. Отдельного внимания заслуживает роль начальника УСБУ в Житомирской области, который, по данным следствия, лично привлек одного из своих доверенных подрядчиков к строительству. В зафиксированных следствием разговорах должностных лиц звучит четкая готовность формально закрыть работы независимо от результата − достаточно "подписанных документов" и нужного заключения аудита.