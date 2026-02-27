ВАКС взяв під варту командувача логістики Повітряних Сил Українця
Київ • УНН
ВАКС обрав запобіжний захід командувачу логістики Повітряних Сил Андрію Українцю у справі про розкрадання 1,4 млрд грн. Його підозрюють у перевищенні влади та наданні неправомірної вигоди під час будівництва укриттів для літаків.
Деталі
Так, суд обрав Українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 квітня із можливістю застави у сім мільйонів гривень.
Доповнення
Командувачу логістики Повітряних Сил ЗСУ та очільнику УСБУ Житомирщини повідомили про підозру. Їм інкриміновано перевищення влади та надання неправомірної вигоди у справі про розкрадання 1,4 млрд грн на будівництві укриттів для літаків.
Раніше Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей країни затримано "на гарячому" у справі про корупцію під час будівництва укриттів для літаків - вилучено 320 тисяч доларів США.
Суд обрав запобіжний захід керівнику управління СБУ на Житомирщині Володимиру Компаніченку у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 6,9 млн гривень.