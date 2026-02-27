ВАКС взяв під варту командувача логістики Повітряних Сил Українця

$43.210.03
Ексклюзив
15:15 • 3672 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 9504 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
11:15 • 20012 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 22936 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 31484 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 48097 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 43515 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38135 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32620 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 52634 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ27 лютого, 10:09 • 9254 перегляди
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла11:04 • 8220 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 13988 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 9188 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 5886 перегляди
Публікації
УНН Lite
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto16:49 • 194 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 22902 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 20202 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 50860 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 60353 перегляди
ВАКС взяв під варту командувача логістики Повітряних Сил Українця

Київ • УНН

 • 46 перегляди

ВАКС обрав запобіжний захід командувачу логістики Повітряних Сил Андрію Українцю у справі про розкрадання 1,4 млрд грн. Його підозрюють у перевищенні влади та наданні неправомірної вигоди під час будівництва укриттів для літаків.

ВАКС взяв під варту командувача логістики Повітряних Сил Українця

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави для командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця, якого підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків, передає УНН.

Деталі

Так, суд обрав Українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 квітня із можливістю застави у сім мільйонів гривень.

Доповнення

Командувачу логістики Повітряних Сил ЗСУ та очільнику УСБУ Житомирщини повідомили про підозру. Їм інкриміновано перевищення влади та надання неправомірної вигоди у справі про розкрадання 1,4 млрд грн на будівництві укриттів для літаків.

Раніше Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей країни затримано "на гарячому" у справі про корупцію під час будівництва укриттів для літаків - вилучено 320 тисяч доларів США.

Суд обрав запобіжний захід керівнику управління СБУ на Житомирщині Володимиру Компаніченку у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 6,9 млн гривень.

Павло Башинський

