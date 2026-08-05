Зеленский обсудил с главой МИД Латвии российские атаки на украинские порты и евроинтеграцию

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, которая приехала в нашу страну уже в шестой раз. Как сообщили в ОП, обсудили продовольственную безопасность и российские атаки на украинские порты, а кроме того — дальнейшую реализацию программ PURL и SAFE, передаёт УНН.

«Спасибо за ваш визит. Это была тяжёлая ночь для всех наших людей. Поэтому спасибо, что вы сегодня с нами. Мы очень благодарны вашей стране, вашему народу за всю поддержку с самого начала этой войны», — отметил глава государства.

Детали

Президент проинформировал министра о массированном российском ударе баллистическими ракетами и дронами этой ночью по Киеву и Киевской области. В результате этой атаки погибли люди, разрушены и повреждены гражданские предприятия, логистические объекты, склады и железнодорожная инфраструктура.

Браже выразила соболезнования пострадавшим украинцам и их семьям. Она заверила, что Латвия и впредь будет поддерживать Украину на всех уровнях и наращивать сотрудничество в военной сфере, в частности в рамках Drone Deal.

Во время встречи также шла речь о дальнейшей реализации программ PURL и SAFE.

Подробно обсудили продовольственную безопасность и российские атаки на украинские порты. По словам министра, блокирование работы зернового коридора представляет угрозу для многих стран мира, поэтому Латвия будет поднимать этот вопрос на всех международных площадках.

Особое внимание уделили поддержке европейской интеграции Украины. Владимир Зеленский и Байба Браже имеют общую позицию: важно как можно скорее открыть ещё четыре переговорных кластера. Президент поблагодарил Латвию за устойчивую и последовательную поддержку в этом вопросе.

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