Зеленский обсудил с главой МИД Латвии российские атаки на украинские порты и евроинтеграцию

$44.760.0751.670.05
ukenru
16:28 • 15161 просмотра
Почти миллиард гривен за свободу — Коломойскому продлили содержание под стражей
Эксклюзив
15:13 • 28782 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
7 августа, 13:14 • 28471 просмотра
Международные резервы Украины немного сократились до $51,2 млрд
7 августа, 12:48 • 26686 просмотра
рф атаковала Одессу: предварительно, повреждён стадион "Черноморец", есть пострадавшиеPhoto
7 августа, 11:42 • 25548 просмотра
Украина как "сложная дилемма": FT узнала о внутренних переговорах ЕС по расширению
7 августа, 10:55 • 23044 просмотра
ЕС ввёл новые санкции против россии из-за усиления ударов рф по Украине - кто в списке
7 августа, 10:20 • 18924 просмотра
Жара в Украине побила рекорды в 13 областях с максимумом +39°
Эксклюзив
7 августа, 09:35 • 17085 просмотра
Раннее цветение и быстрое обмеление - что ждет реки в Украине Photo
7 августа, 09:19 • 15665 просмотра
Поезда в трех регионах меняют маршрут из-за ударов РФ — что нужно знать
7 августа, 08:32 • 14483 просмотра
Аномальная жара вызвала детонацию мин и пожары в лесах Херсонской областиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2.9м/с
72%
747мм
Популярные новости
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 29724 просмотра
ГУР заявило о "параде" Magura у побережья Крыма "ко Дню Ялты" - показали эксклюзивные кадрыVideo7 августа, 13:26 • 18822 просмотра
рф осуществила одну из самых массированных атак на "Укрнафту", повреждены семь объектов добычи7 августа, 13:33 • 6922 просмотра
Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали пакт о взаимной обороне по образцу НАТО7 августа, 13:37 • 14375 просмотра
В конце июля из Южной Кореи в россию отгрузили очищенное топливо - Reuters7 августа, 14:11 • 11670 просмотра
публикации
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
15:13 • 28765 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 29825 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 41099 просмотра
Топ-7 крабовых салатов на любой вкусPhoto6 августа, 08:19 • 78038 просмотра
Вдова пациента Odrex обратилась с жалобой в Минздрав — клинику необходимо проверить из-за возможной подделки медицинских документов
Эксклюзив
6 августа, 06:30 • 85923 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Александр Вучич
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Иран
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 52257 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 75341 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 107141 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 180705 просмотра
Новый "Человек-паук" показал ошеломляющий дебют в первый уикендVideo3 августа, 13:34 • 191206 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Отопление
Золото
Instagram
Техника

Зеленский обсудил с главой МИД Латвии российские атаки на украинские порты и евроинтеграцию

Киев • УНН

 • 3374 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже. Обсудили продовольственную безопасность, российские атаки на порты и евроинтеграцию Украины.

Зеленский обсудил с главой МИД Латвии российские атаки на украинские порты и евроинтеграцию

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, которая приехала в нашу страну уже в шестой раз. Как сообщили в ОП, обсудили продовольственную безопасность и российские атаки на украинские порты, а кроме того — дальнейшую реализацию программ PURL и SAFE, передаёт УНН.

«Спасибо за ваш визит. Это была тяжёлая ночь для всех наших людей. Поэтому спасибо, что вы сегодня с нами. Мы очень благодарны вашей стране, вашему народу за всю поддержку с самого начала этой войны», — отметил глава государства.

Детали

Президент проинформировал министра о массированном российском ударе баллистическими ракетами и дронами этой ночью по Киеву и Киевской области. В результате этой атаки погибли люди, разрушены и повреждены гражданские предприятия, логистические объекты, склады и железнодорожная инфраструктура.

Браже выразила соболезнования пострадавшим украинцам и их семьям. Она заверила, что Латвия и впредь будет поддерживать Украину на всех уровнях и наращивать сотрудничество в военной сфере, в частности в рамках Drone Deal.

Во время встречи также шла речь о дальнейшей реализации программ PURL и SAFE.

Подробно обсудили продовольственную безопасность и российские атаки на украинские порты. По словам министра, блокирование работы зернового коридора представляет угрозу для многих стран мира, поэтому Латвия будет поднимать этот вопрос на всех международных площадках.

Особое внимание уделили поддержке европейской интеграции Украины. Владимир Зеленский и Байба Браже имеют общую позицию: важно как можно скорее открыть ещё четыре переговорных кластера. Президент поблагодарил Латвию за устойчивую и последовательную поддержку в этом вопросе.

Агроэкспорт в ловушке: как удары рф по портам душат украинскую экономику и есть ли пути для спасения03.08.26, 09:29 • 53601 просмотр

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Взрывы
российская пропаганда
Война в Украине
Киевская область
Латвия
Владимир Зеленский
Украина
Киев