Иран ответил на предложение США о мире — Тегеран требует выплаты репараций
Киев • УНН
Иран ответил на предложение США о мире через пакистанского посредника. Тегеран требует от Вашингтона выплаты военных репараций.
В Иране заявили, что дали ответ на новое предложение США по прекращению боевых действий. Там уточнили, что обмен мнениями и предложениями все еще продолжается, сообщает УНН со ссылкой на aawsat.com.
Детали
Вашингтон и Тегеран обмениваются предложениями, пытаясь положить конец конфликту, вспыхнувшему 28 февраля. На данный момент стороны провели лишь один раунд переговоров на фоне неустойчивого перемирия, которое длится с 8 апреля.
«Как мы объявили, наши опасения были доведены до сведения американской стороны»
Он добавил, что обмен мнениями «продолжается через пакистанского посредника», не предоставляя деталей.
«Поднятые вопросы являются требованиями Ирана, которые иранская переговорная команда решительно отстаивала на каждом раунде переговоров»
Он также выступил в защиту требования Ирана о выплате со стороны США военных репараций, назвав конфликт «незаконным и безосновательным».
Напомним
Президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что «время истекает», на фоне того, как переговоры по прекращению войны зашли в тупик.