Федерация профсоюзов Украины усиливает сотрудничество с государством для развития протезирования и реабилитации - Бызов

Федерация профсоюзов Украины активизирует сотрудничество с государственными органами для развития системы протезирования и реабилитации. По словам председателя ФПУ Сергея Бызова, ключевым приоритетом является создание эффективной, доступной и человекоцентричной системы, которая поможет военным, ветеранам и гражданским быстрее вернуться к полноценной жизни.