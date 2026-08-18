ФПУ
Президент назначил Сергея Бызова главой НТСР для усиления социального диалога между государством, работодателями и профсоюзами. Работа этого совета является одним из условий для вступления Украины в Евросоюз.
Новый Трудовой кодекс Украины должен учитывать не только экономические реалии, но и вызовы послевоенного восстановления государства. Речь идет о защите прав работников, интеграции ветеранов в трудовые коллективы и создании современных правил труда, которые будут соответствовать европейскому курсу Украины.
Украина обеспечивает социальную защиту ликвидаторов и пострадавших от аварии на ЧАЭС. Но система нуждается в обновлении.
Глава ФПУ Сергей Бызов анонсировал работу с частным сектором и CEO Club. Новая стратегия развития профсоюзного движения фокусируется на партнерстве с бизнесом и вызовах, связанных с развитием ИИ.
Нардеп Юлия Гришина настаивает на учете позиций профсоюзов при обновлении законодательства. ФПУ требует сохранения права на забастовку и гарантий оплаты.
Эксперты и ФПУ требуют учесть права работников в новом Трудовом кодексе. Предлагается привязать минимальную зарплату к 50% от средней по стране.
Федерация профсоюзов Украины активизирует сотрудничество с государственными органами для развития системы протезирования и реабилитации. По словам председателя ФПУ Сергея Бызова, ключевым приоритетом является создание эффективной, доступной и человекоцентричной системы, которая поможет военным, ветеранам и гражданским быстрее вернуться к полноценной жизни.
ФПУ настаивает на привязке минимальной зарплаты к 50% от средней. Профсоюзы требуют сохранения права на забастовку и защиты прав наемных работников в новом Трудовом кодексе.