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ФПУ

Федерация профсоюзов Украины
Федерация профессиональных союзов Украины – это всеукраинское добровольное объединение профсоюзов и профобъединений, деятельность которых направлена на защиту трудовых интересов и социально-экономических прав и гарантий работников. ФПУ осуществляет представительство интересов работников в органах власти различных уровней, а также в других учреждениях и организациях. Федерация профсоюзов участвует в разработке государственной политики в сфере социально-трудовых отношений с целью повышения благосостояния членов профсоюзных организаций и защиты прав работников. В ФПУ входит 46 всеукраинских профсоюзов и 25 профессиональных объединений.
1990
Создана Федерация независимых профсоюзов Украины
1992
Организация переименована в Федерацию профсоюзов Украины
1999
Верховная Рада приняла ключевой документ – ЗУ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"
2002
Утвержден новый Устав ФПУ
2006
Федерация профсоюзов Украины вошла в Международную конфедерацию профсоюзов
2022
ФПУ стала членом Европейской конфедерации профсоюзов
2025
ФПУ возглавил Сергей Бызов
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