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ФПУ

Федерація профспілок України
Федерація професійних спілок України – це всеукраїнське добровільне об’єднання профспілок та профоб’єднань, діяльність яких спрямована на захист трудових інтересів та соціально-економічних прав і гарантій працівників. ФПУ здійснює представництво інтересів працівників в органах влади різних рівнів, а також в інших установах та організаціях. Федерація профспілок бере участь у розробці державної політики у сфері соціально-трудових відносин з метою підвищення добробуту членів профспілкових організацій та захисту прав працівників. До ФПУ входить 46 всеукраїнських профспілок та 25 професійних об’єднань.
1990
Створено Федерацію незалежних профспілок України
1992
Організацію перейменовано на Федерацію профспілок України
1999
Верховна Рада ухвалила ключовий документ – ЗУ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
2002
Затверджено новий Статут ФПУ
2006
Федерація профспілок України увійшла до Міжнародної конфедерації профспілок
2022
ФПУ стала членом Європейської конфедерації профспілок
2025
ФПУ очолив Сергій Бизов
Новини по темi
Президент призначив Сергія Бизова головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради

Президент призначив Сергія Бизова головою НТСР для посилення соціального діалогу між державою, роботодавцями і профспілками. Робота цієї ради є однією з умов для вступу України до Євросоюзу.

Економіка • 19 травня, 08:30 • 15016 перегляди
Новий Трудовий кодекс має стати основою для повернення ветеранів на їхні робочі місця після війниPhoto

Новий Трудовий кодекс України має враховувати не лише економічні реалії, а й виклики повоєнного відновлення держави. Ідеться про захист прав працівників, інтеграцію ветеранів у трудові колективи та створення сучасних правил праці, які відповідатимуть європейському курсу України.

Суспільство • 11 травня, 10:05 • 30246 перегляди
Соціальний захист "чорнобильців" в Україні: гарантії, пільги та виклики сьогодення

Україна забезпечує соціальний захист ліквідаторів та постраждалих від аварії на ЧАЕС. Але система потребує оновлення.

Суспільство • 24 квітня, 12:00 • 86345 перегляди
Вхід у приватний сектор і виклики через ШІ: голова Федерації профспілок розповів про зміну стратегії

Голова ФПУ Сергій Бизов анонсував роботу з приватним сектором та CEO Club. Нова стратегія розвитку профспілкового руху фокусується на партнерстві з бізнесом та викликах, пов'язаних із розвитком ШІ.

Економіка • 22 квітня, 09:03 • 15543 перегляди
Ексклюзив
Без врахування позиції профспілок новий Трудовий кодекс не буде якісним - нардеп Гришина

Нардеп Юлія Гришина наполягає на врахуванні позицій профспілок при оновленні законодавства. ФПУ вимагає збереження права на страйк та гарантій оплати.

Суспільство • 17 квітня, 12:25 • 33164 перегляди
Ексклюзив
Реформа Трудового кодексу неможлива без публічного діалогу між владою, роботодавцями та працівниками - експерт

Експерти та ФПУ вимагають врахувати права працівників у новому Трудовому кодексі. Пропонується прив'язати мінімальну зарплату до 50% від середньої по країні.

Суспільство • 16 квітня, 13:38 • 44400 перегляди
Федерація профспілок України посилює співпрацю з державою для розвитку протезування та реабілітації - Бизов

Федерація профспілок України активізує співпрацю з державними органами для розвитку системи протезування та реабілітації. За словами голови ФПУ Сергія Бизова, ключовим пріоритетом є створення ефективної, доступної та людиноцентричної системи, що допоможе військовим, ветеранам і цивільним швидше повернутися до повноцінного життя.

Суспільство • 15 квітня, 12:00 • 2618 перегляди
Профспілки наполягають на врахуванні позиції працівників у новому Трудовому кодексі - голова ФПУ Бизов

ФПУ наполягає на прив'язці мінімальної зарплати до 50% від середньої. Профспілки вимагають збереження права на страйк та захисту прав найманих працівників у новому Трудовому кодексі.

Економіка • 15 квітня, 09:39 • 30039 перегляди