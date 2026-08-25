ФПУ
Президент призначив Сергія Бизова головою НТСР для посилення соціального діалогу між державою, роботодавцями і профспілками. Робота цієї ради є однією з умов для вступу України до Євросоюзу.
Новий Трудовий кодекс України має враховувати не лише економічні реалії, а й виклики повоєнного відновлення держави. Ідеться про захист прав працівників, інтеграцію ветеранів у трудові колективи та створення сучасних правил праці, які відповідатимуть європейському курсу України.
Україна забезпечує соціальний захист ліквідаторів та постраждалих від аварії на ЧАЕС. Але система потребує оновлення.
Голова ФПУ Сергій Бизов анонсував роботу з приватним сектором та CEO Club. Нова стратегія розвитку профспілкового руху фокусується на партнерстві з бізнесом та викликах, пов'язаних із розвитком ШІ.
Нардеп Юлія Гришина наполягає на врахуванні позицій профспілок при оновленні законодавства. ФПУ вимагає збереження права на страйк та гарантій оплати.
Експерти та ФПУ вимагають врахувати права працівників у новому Трудовому кодексі. Пропонується прив'язати мінімальну зарплату до 50% від середньої по країні.
Федерація профспілок України активізує співпрацю з державними органами для розвитку системи протезування та реабілітації. За словами голови ФПУ Сергія Бизова, ключовим пріоритетом є створення ефективної, доступної та людиноцентричної системи, що допоможе військовим, ветеранам і цивільним швидше повернутися до повноцінного життя.
ФПУ наполягає на прив'язці мінімальної зарплати до 50% від середньої. Профспілки вимагають збереження права на страйк та захисту прав найманих працівників у новому Трудовому кодексі.