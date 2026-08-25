Федерація профспілок України посилює співпрацю з державою для розвитку протезування та реабілітації - Бизов

Федерація профспілок України активізує співпрацю з державними органами для розвитку системи протезування та реабілітації. За словами голови ФПУ Сергія Бизова, ключовим пріоритетом є створення ефективної, доступної та людиноцентричної системи, що допоможе військовим, ветеранам і цивільним швидше повернутися до повноцінного життя.