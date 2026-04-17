Эксклюзив
12:25 • 862 просмотра
Без учета позиции профсоюзов новый Трудовой кодекс не будет качественным - нардеп Гришина
Эксклюзив
10:34 • 9102 просмотра
На выходных Украину накроют дожди и заморозки - где ждать похолодания
Эксклюзив
10:25 • 14193 просмотра
Типы старения: как распознать свой и как замедлить процесс
Эксклюзив
16 апреля, 17:37 • 19890 просмотра
Повреждена трубопроводная инфраструктура и резервуарный парк: источники в СБУ рассказали детали атаки на Туапсинский НПЗPhotoVideo
Эксклюзив
16 апреля, 13:38 • 38742 просмотра
Реформа Трудового кодекса невозможна без публичного диалога между властью, работодателями и работниками – эксперт
16 апреля, 10:17 • 39938 просмотра
Украина вынесет обсуждение российской атаки на заседание Совбеза ООН - глава МИД
16 апреля, 09:59 • 34334 просмотра
Запрет гаджетов в школах - что говорит образовательный омбудсмен
Эксклюзив
16 апреля, 09:32 • 32928 просмотра
Как судебные дела против врачей влияют на медицинскую систему - объясняет эксперт
15 апреля, 16:37 • 64216 просмотра
Следующая встреча в формате "Рамштайн" должна состояться в июне - Федоров
Эксклюзив
15 апреля, 15:53 • 54491 просмотра
Новые детали в деле Надежды Викарий, которая утверждает, что ее насиловали старшие братья - что говорит полицияPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
После поражения на выборах в Венгрии Орбан заявил о необходимости полного обновления партии17 апреля, 03:16 • 11590 просмотра
Цены на нефть упали ниже 100 долларов из-за ожиданий сделки США и Ирана17 апреля, 03:56 • 16040 просмотра
США продлили запрет на швартовку российских судов в своих портах17 апреля, 04:42 • 16863 просмотра
Атмосферный фронт несет дожди - прогноз погоды на сегодняPhoto17 апреля, 05:53 • 17699 просмотра
"Медицинский апокалипсис", или как один обвиняемый в профессиональной халатности врач решил прикрыться всей отраслью09:46 • 11225 просмотра
публикации
Новолуние в апреле - каким будет 17 апреля10:20 • 10843 просмотра
"Медицинский апокалипсис", или как один обвиняемый в профессиональной халатности врач решил прикрыться всей отраслью09:46 • 11245 просмотра
Топ самых дорогих автомобилей мира, сколько стоит роскошь на колесахPhoto16 апреля, 16:06 • 26560 просмотра
Бомба замедленного действия: как налоговая времен Кириенко спровоцировала уголовное преследование игроков авиарынка16 апреля, 14:27 • 29003 просмотра
Каким должен быть пульс у взрослого человека - норма сердцебиения по возрасту16 апреля, 11:59 • 35770 просмотра
Без учета позиции профсоюзов новый Трудовой кодекс не будет качественным - нардеп Гришина

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Нардеп Юлия Гришина настаивает на учете позиций профсоюзов при обновлении законодательства. ФПУ требует сохранения права на забастовку и гарантий оплаты.

Социальный диалог и активный учет позиций профсоюзов являются ключевыми для успешного обновления трудового законодательства. Об этом в комментарии УНН заявила народный депутат, глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина. Она подчеркнула необходимость взвешенного подхода к принятию нового Трудового кодекса в рамках текущей дискуссии.

Необходимость обновления трудового законодательства объективно назрела – рынок труда давно изменился, и действующее законодательство уже не соответствует современным экономическим и социальным реалиям. Кодекс, принятый еще в советские времена, невозможно менять бесконечно – нужно принять новый базовый документ. И здесь речь не о политической целесообразности или предпочтениях, а о государственной необходимости. Но новый кодекс должен действительно, а не формально учитывать реалии, защищать права, соответствовать Конституции и евроинтеграционным обязательствам. Он должен учитывать позицию наемных работников, за которых сегодня говорят профсоюзы. Поэтому моя позиция – важно продолжать и расширять социальный диалог и обсуждение

- пояснила свою позицию Юлия Гришина, которая недавно стала представительницей Федерации профсоюзов в Верховной Раде.

По словам нардепа, она поддерживает позицию относительно дальнейшей доработки проекта Трудового Кодекса, который был подан в парламент Кабинетом министров, в сотрудничестве с ФПУ.

Федерация – это миллионы наемных работников. Как член образовательного комитета ВР я тесно сотрудничаю с Федерацией в вопросах заработной платы и защиты прав педагогов. И я знаю позицию профсоюзов относительно обновления трудового законодательства. Это конструктивная позиция. И участие Федерации в процессе доработки проекта является логичным и необходимым

- считает нардеп.

Она напомнила основные пункты, которые являются принципиальными для ФПУ: речь идет, в частности, о сохранении роли профсоюзов, недопущении легализации локаутов и гарантии права на забастовку.

Эти вопросы остаются в центре конструктивного обсуждения, а не односторонних решений

- подчеркнула депутат.

Она добавила, что сбалансированный Трудовой кодекс должен учитывать интересы как работников, так и работодателей, но ключевой должна оставаться социальная справедливость.

Гришина добавила, что ожидает качественного продолжения дискуссии в парламенте, которая невозможна без привлечения специалистов.

Очевидно, что народные депутаты будут подавать правки к проекту. Но такая чувствительная тема требует основательной работы, привлечения экспертов, понимания процессов, которое как раз таки обеспечивают профсоюзы. Только так мы сможем довести документ до действительно качественного уровня

- считает Гришина.

По мнению нардепа, новый Трудовой кодекс должен и впредь оставаться предметом конструктивного диалога.

Напомним

Председатель Федерации профсоюзов Украины Сергей Бызов ранее заявил, что профсоюзы активно участвуют в диалоге относительно новой редакции Трудового кодекса Украины и настаивают на полном учете позиции наемных работников при его доработке.

Он отметил, что принципиальным, в частности, является недопущение ослабления права на забастовку или создание механизмов давления со стороны работодателей. Отдельное внимание, по словам председателя ФПУ, необходимо уделить четкому определению оснований для срочных трудовых договоров без возможности их произвольного расширения.

Также Федерация профсоюзов выступает за отмену трехмесячного ограничения для обращения в суд по спорам относительно оплаты труда, поскольку оно сужает возможности работников для защиты своих прав.

ФПУ, по словам Бызова, также требует справедливого подхода к оплате труда – с привязкой минимальной заработной платы к прожиточному минимуму и на уровне не ниже 50% средней зарплаты в экономике.

Кроме того, речь идет о необходимости сохранения социальных гарантий для уязвимых категорий работников, включая отпуска за вредные условия труда и другие действующие льготы, а также установление адекватных сроков предупреждения об изменении существенных условий труда.

Лилия Подоляк

