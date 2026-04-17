Без учета позиции профсоюзов новый Трудовой кодекс не будет качественным - нардеп Гришина

Социальный диалог и активный учет позиций профсоюзов являются ключевыми для успешного обновления трудового законодательства. Об этом в комментарии УНН заявила народный депутат, глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина. Она подчеркнула необходимость взвешенного подхода к принятию нового Трудового кодекса в рамках текущей дискуссии.

Необходимость обновления трудового законодательства объективно назрела – рынок труда давно изменился, и действующее законодательство уже не соответствует современным экономическим и социальным реалиям. Кодекс, принятый еще в советские времена, невозможно менять бесконечно – нужно принять новый базовый документ. И здесь речь не о политической целесообразности или предпочтениях, а о государственной необходимости. Но новый кодекс должен действительно, а не формально учитывать реалии, защищать права, соответствовать Конституции и евроинтеграционным обязательствам. Он должен учитывать позицию наемных работников, за которых сегодня говорят профсоюзы. Поэтому моя позиция – важно продолжать и расширять социальный диалог и обсуждение - пояснила свою позицию Юлия Гришина, которая недавно стала представительницей Федерации профсоюзов в Верховной Раде.

По словам нардепа, она поддерживает позицию относительно дальнейшей доработки проекта Трудового Кодекса, который был подан в парламент Кабинетом министров, в сотрудничестве с ФПУ.

Федерация – это миллионы наемных работников. Как член образовательного комитета ВР я тесно сотрудничаю с Федерацией в вопросах заработной платы и защиты прав педагогов. И я знаю позицию профсоюзов относительно обновления трудового законодательства. Это конструктивная позиция. И участие Федерации в процессе доработки проекта является логичным и необходимым - считает нардеп.

Она напомнила основные пункты, которые являются принципиальными для ФПУ: речь идет, в частности, о сохранении роли профсоюзов, недопущении легализации локаутов и гарантии права на забастовку.

Эти вопросы остаются в центре конструктивного обсуждения, а не односторонних решений - подчеркнула депутат.

Она добавила, что сбалансированный Трудовой кодекс должен учитывать интересы как работников, так и работодателей, но ключевой должна оставаться социальная справедливость.

Гришина добавила, что ожидает качественного продолжения дискуссии в парламенте, которая невозможна без привлечения специалистов.

Очевидно, что народные депутаты будут подавать правки к проекту. Но такая чувствительная тема требует основательной работы, привлечения экспертов, понимания процессов, которое как раз таки обеспечивают профсоюзы. Только так мы сможем довести документ до действительно качественного уровня - считает Гришина.

По мнению нардепа, новый Трудовой кодекс должен и впредь оставаться предметом конструктивного диалога.

Напомним

Председатель Федерации профсоюзов Украины Сергей Бызов ранее заявил, что профсоюзы активно участвуют в диалоге относительно новой редакции Трудового кодекса Украины и настаивают на полном учете позиции наемных работников при его доработке.

Он отметил, что принципиальным, в частности, является недопущение ослабления права на забастовку или создание механизмов давления со стороны работодателей. Отдельное внимание, по словам председателя ФПУ, необходимо уделить четкому определению оснований для срочных трудовых договоров без возможности их произвольного расширения.

Также Федерация профсоюзов выступает за отмену трехмесячного ограничения для обращения в суд по спорам относительно оплаты труда, поскольку оно сужает возможности работников для защиты своих прав.

ФПУ, по словам Бызова, также требует справедливого подхода к оплате труда – с привязкой минимальной заработной платы к прожиточному минимуму и на уровне не ниже 50% средней зарплаты в экономике.

Кроме того, речь идет о необходимости сохранения социальных гарантий для уязвимых категорий работников, включая отпуска за вредные условия труда и другие действующие льготы, а также установление адекватных сроков предупреждения об изменении существенных условий труда.