"Дети месяц спят в коридоре и в гардеробе": симоньян пожаловалась на атаки украинских дронов

Киев • УНН

 • 118 просмотра

российская пропагандистка симоньян пожаловалась на атаки украинских дронов. В феврале 2022 года она заявляла, что россия победит Украину "за два дня".

российская пропагандистка маргарита симоньян в эфире российского ТВ пожаловалась на атаки украинских дронов. Об этом сообщает УНН.

Детали

По ее словам, дальнобойные удары Сил обороны Украины напрямую влияют на ее семью.

Летят беспилотники. Неприятно, страшно. Мои дети месяц уже спят в коридоре... в коридоре и еще в гардеробной. Да, действительно, на самом деле

- жаловалась симоньян.

Правда, во время этого же эфира пропагандистка спросила: "Зачем летят эти беспилотники?.. Они таким образом разрушат россию?.."

Военного значения ноль. Экономическое значение несравнимо с тем, сколько тратится на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия

- отметила симоньян.

Свое выступление она закончила призывом "не вестись" на попытки вернуть россию в 1990-е, потому что "родина не продается".

Италия вызвала посла РФ из-за Соловьева, который обозвал Мелони фашисткой22.04.26, 15:18 • 3531 просмотр

Справочно

В феврале 2022 года маргарита симоньян выразила в эфире ток-шоу владимира соловьева уверенность, что россия победит Украину "за два дня".

Впоследствии соловьев заявил, что Украину и Киев в частности за считанные дни брать никто и не собирался, и он не знает, откуда взялись эти нарративы.

В Украине Симоньян обвиняют по четырем статьям: "Геноцид", "Посягательство на территориальную целостность Украины", "Пропаганда войны" и "Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины".

Напомним

Международная федерация за права человека (FIDH) требует, чтобы МУС выдал ордера на арест российских пропагандистов владимира соловьева, маргариты симоньян, дмитрия киселева и дмитрия медведева за распространение ненависти против мирных жителей Украины, что может быть квалифицировано как преступление против человечности.

У симоньян диагностировали рак, пропагандистская машина кремля может потерять ключевую фигуру - The Moscow Times08.09.25, 17:48 • 4095 просмотров

Вадим Хлюдзинский

