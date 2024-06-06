Правозахисники попросили суд Гааги видати ордери на арешт російських пропагандистів соловйова, симоньян та кисельова
Київ • УНН
Міжнародна федерація за права людини (FIDH) вимагає, щоб МКС видав ордери на арешт російських пропагандистів володимира соловйова, маргарити симоньян, дмитра кисельова і дмитра медведєва за поширення ненависті проти мирних жителів України, що може бути кваліфіковано як злочин проти людяності.
Міжнародна федерація за права людини (FIDH) просить у МКС видати ордери на арешт російських пропагандистів володимира соловйова, маргарити симоньян, дмитра кисельова, а також заступника голови ради безпеки рф дмитра медведєва, передає УНН.
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За словами авторів заяви, пропагандисти сприяють військовим злочинам росії, розповсюджуючи ненависть до мирних жителів України. Правозахисники заявляють, що ці дії можна кваліфікувати як злочин проти людяності.
У заяві наголошується, що перший заступник голови адміністрації президента рф олексій громов — людина, яка відповідає за державну пропаганду на російському телебаченні, — також несе відповідальність за переслідування українців за допомогою мови ненависті.
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FIDH проаналізувала понад дві тисячі відеозаписів із висловлюваннями російських пропагандистів з початку війни та виявила понад 300 висловлювань, які вважали мовою ненависті щодо українців. Результати дослідження направлені до офісу прокурора МКС, зазначили в організації.
путін несе кримінальну відповідальність за примусові депортації - генпрокурор МКС17.03.23, 18:27 • 508455 переглядiв