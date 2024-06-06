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Правозахисники попросили суд Гааги видати ордери на арешт російських пропагандистів соловйова, симоньян та кисельова

Київ • УНН

 • 79428 перегляди

Міжнародна федерація за права людини (FIDH) вимагає, щоб МКС видав ордери на арешт російських пропагандистів володимира соловйова, маргарити симоньян, дмитра кисельова і дмитра медведєва за поширення ненависті проти мирних жителів України, що може бути кваліфіковано як злочин проти людяності.

Міжнародна федерація за права людини (FIDH) просить у МКС видати ордери на арешт російських пропагандистів володимира соловйова, маргарити симоньян, дмитра кисельова, а також заступника голови ради безпеки рф дмитра медведєва, передає УНН.

Деталі

За словами авторів заяви, пропагандисти сприяють військовим злочинам росії, розповсюджуючи ненависть до мирних жителів України. Правозахисники заявляють, що ці дії можна кваліфікувати як злочин проти людяності.

У заяві наголошується, що перший заступник голови адміністрації президента рф олексій громов — людина, яка відповідає за державну пропаганду на російському телебаченні, — також несе відповідальність за переслідування українців за допомогою мови ненависті.

Додамо

FIDH проаналізувала понад дві тисячі відеозаписів із висловлюваннями російських пропагандистів з початку війни та виявила понад 300 висловлювань, які вважали мовою ненависті щодо українців. Результати дослідження направлені до офісу прокурора МКС, зазначили в організації.

путін несе кримінальну відповідальність за примусові депортації - генпрокурор МКС17.03.23, 18:27 • 508455 переглядiв

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