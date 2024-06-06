Правозащитники попросили суд Гааги выдать ордера на арест российских пропагандистов соловьева, симоньян и киселева

Международная федерация за права человека (FIDH) просит у МУС выдать ордера на арест российских пропагандистов владимира соловьева, маргариты симоньян, дмитрия киселева, а также заместителя председателя Совета Безопасности рф дмитрия медведева, передает УНН.

Детали

По словам авторов заявления, пропагандисты способствуют военным преступлениям россии, распространяя ненависть к мирным жителям Украины. Правозащитники заявляют, что эти действия можно квалифицировать как преступление против человечности.

В заявлении отмечается, что первый заместитель главы администрации президента рф алексей громов — человек, отвечающий за государственную пропаганду на российском телевидении, — также несет ответственность за преследование украинцев с помощью языка ненависти.

Добавим

FIDH проанализировала более двух тысяч видеозаписей с высказываниями российских пропагандистов с начала войны и обнаружила более 300 высказываний, которые считали языком ненависти в отношении украинцев. Результаты исследования направлены в офис прокурора МУС, отметили в организации.

путин несет уголовную ответственность за принудительные депортации - генпрокурор МУС