Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 29893 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 22520 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 19786 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 22769 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 24775 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 25706 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29055 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 40997 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 62841 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
У симоньян диагностировали рак, пропагандистская машина кремля может потерять ключевую фигуру - The Moscow Times

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Главный редактор "России сегодня" маргарита симоньян сообщила о выявлении серьезного заболевания, требующего операции. По информации источников, речь идет о раке, что может привести к ее отстранению от должности.

У симоньян диагностировали рак, пропагандистская машина кремля может потерять ключевую фигуру - The Moscow Times

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today маргарита симоньян сообщила, что врачи обнаружили у нее серьезное заболевание, требующее операции. Об этом информирует издание The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

В прямом эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева симоньян заявила, что "всегда лучше сказать правду самой, чем давать аудитории питаться слухами", при этом жестом указав на левую сторону груди. Из ее слов стало понятно, что речь идет о предстоящей мастэктомии.

45-летняя симоньян не уточнила точного диагноза, но собеседник The Moscow Times из медиарынка, близкий к ней, сообщил, что речь идет о раке. По его словам, состояние серьезное, а в кулуарах обсуждают возможное отстранение симоньян от должности и ее уход из Russia Today.

песков призвал россиян гордиться пропагандистами, воюющими против Украины в инфопространстве01.05.25, 02:45 • 73997 просмотров

симоньян руководит государственным холдингом "Россия сегодня", в который входят РИА Новости, а также телеканал RT – один из главных инструментов кремлевской пропаганды для зарубежной аудитории. Финансирование канала осуществляется исключительно из бюджета: на 2025 год предусмотрено более 31 млрд рублей. Против RT, РИА Новости, самого холдинга, симоньян и ее коллег действуют санкции США и ЕС.

Личная жизнь симоньян также находится под давлением драматических обстоятельств: ее муж, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, уже девять месяцев находится в коме после клинической смерти, которую пережил в январе 2025-го. Ему 59 лет, он известен благодаря фильмам "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Крымский мост" и ряду пропагандистских телепроектов.

Таким образом, главная рупорка российской пропаганды может вскоре покинуть свой пост – впервые за почти два десятилетия работы на кремль.

Напомним

Международная федерация за права человека (FIDH) требует, чтобы МУС выдал ордера на арест российских пропагандистов владимира соловьева, маргариты симоньян, дмитрия киселева и дмитрия медведева за распространение ненависти против мирных жителей Украины, что может быть квалифицировано как преступление против человечности.

Степан Гафтко

