Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today маргарита симоньян сообщила, что врачи обнаружили у нее серьезное заболевание, требующее операции. Об этом информирует издание The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

В прямом эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева симоньян заявила, что "всегда лучше сказать правду самой, чем давать аудитории питаться слухами", при этом жестом указав на левую сторону груди. Из ее слов стало понятно, что речь идет о предстоящей мастэктомии.

45-летняя симоньян не уточнила точного диагноза, но собеседник The Moscow Times из медиарынка, близкий к ней, сообщил, что речь идет о раке. По его словам, состояние серьезное, а в кулуарах обсуждают возможное отстранение симоньян от должности и ее уход из Russia Today.

симоньян руководит государственным холдингом "Россия сегодня", в который входят РИА Новости, а также телеканал RT – один из главных инструментов кремлевской пропаганды для зарубежной аудитории. Финансирование канала осуществляется исключительно из бюджета: на 2025 год предусмотрено более 31 млрд рублей. Против RT, РИА Новости, самого холдинга, симоньян и ее коллег действуют санкции США и ЕС.

Личная жизнь симоньян также находится под давлением драматических обстоятельств: ее муж, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, уже девять месяцев находится в коме после клинической смерти, которую пережил в январе 2025-го. Ему 59 лет, он известен благодаря фильмам "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Крымский мост" и ряду пропагандистских телепроектов.

Таким образом, главная рупорка российской пропаганды может вскоре покинуть свой пост – впервые за почти два десятилетия работы на кремль.

Напомним

Международная федерация за права человека (FIDH) требует, чтобы МУС выдал ордера на арест российских пропагандистов владимира соловьева, маргариты симоньян, дмитрия киселева и дмитрия медведева за распространение ненависти против мирных жителей Украины, что может быть квалифицировано как преступление против человечности.